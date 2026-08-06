STB și-a cerut oficial insolvența. Când se va judeca solicitarea debitorului

Societatea de Transport București (STB) și-a cerut insolvența printr-o solicitare depusă, joi, la Tribunalul București, informează Buletin de București. În dosar compania de transport din Capitală figurează ca debitor față de compania BMF Grup Soluții Integrate SRL.

Procedura judiciară prevede că cererea se va judeca în termen de zece zile, în camera de consiliu, fără citarea părților, chiar și în condițiile în care nu sunt îndeplinite toate cerințele legale și nu sunt depuse toate documentele, potrivit articolului 66, aliniatul 10 din Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Consiliul General a mandatat, pe 21 iulie, reprezentanții Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor STB să solicite Consiliului de administrație declanșarea procedurii de insolvență a societății. Consilierii generali din AGA sunt Marian Artimon (PSD) și Mitu Răzvan Aurel (PNL).

Primarul Ciprian Ciucu a expus, în ședința CGMB, motivele pentru care cere insolvența STB. Edilul spune că a cerut STB de la începutul anului să vină cu un plan de reorganizare, însă „nu s-a întâmplat mare lucru de atunci”.

„Problema este că acel plan de măsuri nu ar fi suficient. STB se află într-o stare de insolvență nedeclarată de ce puțin 6-7 ani de zile”, a declarat Ciucu.

Nu au fost plătite contribuțiile angajaților

Primarul spune că STB-ul a ajuns în această situație „dezastruoasă” din 3 motive.

„Prima cauza, cea structurală, este dată de faptul că în anii 2019 și 2020, după înființarea STB, n-au mai ajuns banii la companie. Nu au fost plătite contribuțiile salariaților și s-a început anul 2020 cu o datorie de peste 1 miliard. Și datoria asta a crescut la 1,3 miliarde în 2021, la 1,5 miliarde în 2022, 1,4 miliarde în 2023, 1,5 miliarde în anul 2024 și 1,7 miliarde în anul 2025. Deci, observați, datoria costa mai mult decât serviciul transport în sine. În acest moment, la jumătatea anului, avem o datorie la STB de peste 1,6 miliarde lei. La ANAF avem 1,5 miliarde datorii, din care 400 de milioane doar penalități”, a declarat Ciucu în timpul ședinței de Consiliu General.

Linii STB care nu intră în București

Al doilea motiv este felul în care ADI TPBI a supervizat serviciul de transport public, și faptul că a dat foarte multe avantaje pentru județul Ilfov, a susținut primarul.

„ADI TPBI, o structură care nu și-a îndeplinit, din punctul meu de vedere, funcția. În baza rapoartelor de audit, care s-au făcut an de an, s-au acceptat foarte multe costuri care nu aveau legătură cu furnizarea directă a serviciului. Treaba ADI TPBI, care a devenit Autoritate Publică Tutelară, era fix de a proteja și interesele autorității publice. Dar au băgat costuri peste costuri peste costuri și avem cel mai scump kilometru din țară”, a declarat Ciucu.

Primarul acuză că ADI-TPBI a fost condusă din județul Ilfov și „evident, în mod cumva natural, cei din Ilfov și-au protejat interesul electoral”.

„S-a mărit foarte mult numărul de linii în afara orașului, dar sunt linii care nu intră în București. Deci am găsit, cred prin Bragadiru sau Domnești, linii STB care funcționau exclusiv acolo, care nu intrau în București. Și pentru că costul este suportat 90% de bucureșteni și 10% de ilfoveni, s-au mărit aceste linii, aceste trasee foarte, foarte mult și am ajuns la un cost anual de 250 de milioane pentru transportul periurban, din care 90%, aproximativ 230 de milioane, plătesc bucureștenii”, a declarat Ciucu.

Primarul Ciucu acuză un management defectuos

Iar a treia cauză este managementul defectuos de la nivel de STB, spune Ciucu.

„La nivelul anului 2025, costul transportului și toate aceste datorii și penalități ajungeau la 5,6 miliarde de lei. Bugetul PMB pe anul 2025 a fost 5,8 miliarde lei”, a declarat Ciucu.

Ciucu spune că singura soluție este insolvența.

„Cred că nu există suficientă capacitate de reformare structurală la nivelul STB și că singura soluție pentru a eficientiza cât de cât compania și de a nu mai acumula penalități și de a nu ne fi poprite conturile, este insolvența. Practic, prin acest proces de insolvență putem să protejăm angajații, șoferii, vatmanii, muncitorii în special, dar și alții angajați, ca să nu ne fie proprite conturile și în momentul în care le facem plățile să nu se ia banii de acolo”, a explicat Ciucu.