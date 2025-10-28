Noi detalii despre chirurgul Ștefania Szabo găsită moartă la spitalul din Buzău. Managaer: „Sunteți supraîncărcați, unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot ceda”

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a declarat marţi, că directorul medical al unităţii sanitare, Ștefania Szabo, era un medic dedicat iar cu o zi în urmă a avut o atitudine normală și a exclus posibilitatea unui „gest necugetat”.

„Astăzi, de dimineaţă, la ora 6 fără câteva minute, am fost apelat de unul dintre medicii spitalului, care m-a informat că, în camera de gardă, a fost găsită decedată colega noastră, Ştefania Szabo. Nu ştim nici cauzele, nici motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie. Ieri, lucrurile şi atitudinea ei erau normale”, a spus managerul SJU Buzău, Sorin Pătraşcu, citat de News.ro.

Poliţia şi Inspectoratul Teritorial de Muncă se află deja în spital şi desfăşoară cercetări pentru a stabili în ce împrejurări a murit chirurgul.

Chirurgul Ștefania Szabo, un medic dedicat

Managerul spitalului a relatat că Szabo era un medic care își prețuia meseria.



„Doamna doctor era în timpul activităţii azi-noapte, apoi a intrat de gardă şi urma să iasă dimineaţă, la ora 8. Era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi cea medicală din cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată”, a mai spus managerul.

Ultimul consult efectuat de medic ar fi avut loc în jurul orei 12–12:30 noaptea, după care s-a retras în camera de gardă.

„Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim şi nu avem date în acest moment. Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat. Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

Luni a fost o zi normală

Managerul a menţionat că, cu o zi înainte de tragedie, dr. Szabo participase la un eveniment public alături de colegi şi nu a dat niciun semn care să prevestească o astfel de tragedie: „A fost cu mine în maşină, a fost împreună cu alţi colegi. A fost o zi normală de lucru. Nu a fost niciun semn.”

Angajații Spitalului Județean de Urgență Buzău au ținut un moment de reculegere pentru dr. Ștefania Szabo în fața unității sanitare, potrivit Reporter Buzoian.

Managerul s-a adresat cadrelor medicale spunând că sunt supuse unor presiuni venite din societate.

„Și dumneavoastră, medicii, în mod deosebit, nu aveți posibilitatea la un anumit moment nici măcar să respirați. Mă uit la medicii din UPU în mod deosebit, care au ajuns la 300 de prezentări pe o tură, care sunt care nu aparțin unității de primiri urgențe. Mă uit la radiologi care fac CT-uri peste CT-uri, neurologii și toate specialitățile. Sunteți supraîncărcați, unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot ceda. Se pare că colega noastră, din punct de vedere fizic, nu a mai putut duce aceste lucruri. Regret această pierdere și îmi doresc în perioada următoare să fim într-adevăr o echipă așa cum am fost întotdeauna, pentru că am încredere în dumneavoastră, în toți”, a spus Pătrașcu.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Buzău au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, potrivit Antena 3 CNN.

Se prelevează probe și sunt audiate persoanele cu care medicul a vorbit în ultimele ore de viață.