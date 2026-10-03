Stegarul Dac, reținut după un incident la Arestul Central, în timpul protestelor pentru Călin Georgescu. E acuzat că a lovit un jandarm

Un bărbat a fost reținut de autorități și este acuzat că l-a lovit în spate pe unul dintre jandarmii care asigurau măsurile de ordine la Arestul Central, unde susținătorii lui Călin Georgescu protestează încă de la arestarea fostului candidat la prezidențiale, conform unui anunț făcut sâmbătă de Poliția Capitalei.

Bărbatul reținut este Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac”, au declarat surse judiciare pentru News.ro.

Acesta a fost luat în custodia autorităților după un incident care a avut loc vineri seară, în jurul orei 19:15.

Cezar Avrămuță este cercetat pentru ultraj, fiind acuzat că l-a lovit cu mâinile în zona spatelui pe un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, în vârstă de 59 de ani, persoană aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar, într-o altă cauză. Bărbatul a fost condus la sediul 14 Poliţie, pentru continuarea cercetărilor, în acest context cazul fiind preluat de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care s-a sesizat cu privire săvârşirea infracţiunii de ultraj”, a declarat, sâmbătă, Poliția Capitalei.

Polițiștii au precizat că „Stegarul Dac” urma să fie prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 4, în cursul zilei de sâmbătă, „cu propunere legală”.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 continuă cercetările în acest dosar.

Proteste pentru Călin Georgescu la Arestul Central

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale protestează la Arestul Central încă de când acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, marți, în dosarul în care este acuzat că a înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

În această speță, Georgescu, care mai este vizat de alte două dosare, a fost pus sub acuzare pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Recent, el a avut termen în procesul de tentativă de lovitură de stat, în care sunt judecați Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, însă a fost amânat. Instanța a stabilit următorul termen pe 12 octombrie.

Vineri, liderul AUR, George Simion, a îndemnat la manifestații pentru susținerea lui Călin Georgescu la Arestul Central și în alte zone din țară.