Stelian Bujduveanu ia în calcul o candidatură la Primăria Generală. „Am acest drept de a gândi că aș putea fi și primar plin”

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), a declarat, la Digi24, că are dreptul de a se gândi că ar putea fi primar ales al Bucureştiului, după zece ani de administrație. Bujduveanu consideră că un candidat comun al coaliţiie de guvernare ar fi potrivit în funcţia de edil.

„După 10 ani de administraţie în Bucureşti, cred că am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin la nivelul municipiului Bucureşti. 10 ani în administraţia din Bucureşti, în calitate de consilier general 2016-2020, apoi în calitatea de viceprimar general cu atribuţii, am fost şi fără atribuţii, apoi, din nou, viceprimar, acum primar general interimar, cred că am parcurs aceste etape într-o manieră corectă. Faţă de cineva care nu are experienţă administrativă”, a declarat Stelian Bujduveanu, citat de News.ro.

Întrebat dacă la Primăria Capitalei ar trebui să existe un candidat din partea partidelor are formează coaliţia de guvernare, Bujduveanu a explicat că şi Consiliul General al Capitalei funcţionează la fel ca şi Parlamentul României.

„Un primar ca să fie eficient şi să-şi facă treaba, trebuie să aibă consiliul lângă el. Astăzi, în Bucureşti, PNL nu poate face majoritate singur cu USR. PSD nu poate face majoritate singur cu PNL şi nici PSD cu USR. Deci, indiferent cum o întorci, pe toate părţile, un primar care nu are Consiliul lângă el ar avea o mare problemă pentru următorul rest de mandat. Ar crea un blocaj. Nu cred că ar fi eficient pentru noi ca, după ce avem alegeri, acum în această toamnă, a doua zi primarul ales să spună bucureştenilor, «daţi-mi şi consiliu, că nu pot să fac treabă» (…) Cred că ar fi benefic candidatul să fie din partea coaliţiei”, a precizat Stelian Bujduveanu.

Revolta lui Ciucu

Până acum, numele cel mai frecvent vehiculat drept posibil candidat din partea PNL a fost cel al primarului sectorului 6, Ciprian Ciucu. Acesta a scris, pe Facebook, că întâlnirea coaliției programată pentru luni, în care urma să se ia o decizie și în ceea ce privește alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc. Ceea ce înseamnă, susține primarul, că acest scrutin va fi amânat pentru primăvară.

„Înțeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliție, așa cum am agreat săptămâna trecută. În această situație, cel mai probabil, sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD, alegerile pentru București vor fi amânate pentru primavară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populației, în Capitala României”, își începe postarea Ciprian Ciucu.

Primarul sectorului 6 îi acuză pe social-democrați că au făcut din respectarea legii subiect de negociere, situație cu atât mai îngrijorătoare cu cât este vorba despre organizarea unor alegeri la timp, o condiție esențială a democrației.

„Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă șaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democrație este ceva negociabil, ceva decis politic. Nu! Într-o democrație alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: in X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe această nu o respectăm?”, a scris Ciucu.

Guvernul nu a stabilit încă data alegerilor din Capitală. Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru postul de primar general al Capitalei, rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte.

Reclamanţii – Alexandru Pânişoară, Florin Alexandru Dumitrescu, Dan Podaru şi Asociaţia Dreptul Urbanismului – cer instanţei, în acţiunea depusă la Curtea de Apel Bucureşti, să oblige Guvernul să emită de îndată hotărârea privind organizarea alegerilor pentru funcţia de Primar General al Municipiului Bucureşti.

„Mandatul interimar al viceprimarului a depăşit termenul legal, transformându-se într-o stare de fapt lipsită de legitimitate democratică”, argumentează ei, acuzând „o tăcere administrativă care suspendă, în mod abuziv, exerciţiul unuia dintre cele mai sacre drepturi: acela de a alege şi de a fi ales”.