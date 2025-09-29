Stelian Bujduveanu, Primar General al Capitalei: „Bucureștiul, în următorii 10 ani, va ajunge un oraș în top 5 capitale europene.”

Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul a găzduit a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri, uniți de aceeași întrebare: cum putem lăsa un impact pozitiv în lume? Evenimentul reunește sute de participanți și zeci de speakeri din domenii diferite, de la tehnologie și finanțe la educație, sport și cultură.

Seria People of Impact, realizată de HotNews, surprinde vocile celor care influențează direcția în care se mișcă orașele și societățile. Printre ei, Stelian Bujduveanu, Primar General al Capitalei, care și-a dedicat ultimul deceniu administrației publice locale și reformei transportului în comun.

„Prin reforma transportului în comun, am mers mai departe până la implementarea unei politici de parcări. Toate țin de administrația publică locală. Zece ani de activitate în Primăria Capitalei au culminat cu acest moment în care cred că putem să facem lucruri bune pentru acest oraș”, spune Bujduveanu.

Dar ce i-a adus cea mai mare satisfacție? „Cea mai mare satisfacție pe care am avut-o în ultimii 10 ani a fost când am văzut pe stradă că au venit 100 de tramvaie moderne, 100 de autobuze și 100 de troleibuze, alegând personal chiar și schema de culori de pe acestea și chiar tapițeria de pe scaune.”

Pentru ca Bucureștiul să funcționeze mai bine, el susține o reformă structurală a administrației locale. „Această suprapunere de servicii publice a dus ca să nu știe stânga de dreapta și de aceea avem lucruri rămase nereparate, neadresate de ani de zile. Dacă stabilim că o instituție tunde iarba în București, păi aceea va tunde doar iarba în București.”

Privind spre viitor, Bujduveanu este optimist și ambițios: „Sunt ferm convins că Bucureștiul, în următorii 10 ani, va ajunge un oraș în top 5 capitale europene.” Extinderea în zona metropolitană va reduce presiunea pe centru, va atrage studenți, companii și locuri de muncă.

Despre Impact Bucharest are doar cuvinte de apreciere: „Mi-a plăcut foarte mult că au reușit să aducă oameni din toate domeniile, de la lideri și politicieni la oameni din mediul academic, IT, tehnologie. Atunci când toate aceste informații sunt puse laolaltă, pot aduce soluții reale pentru probleme reale.”

Mai mult decât un eveniment de networking, Impact e, în viziunea lui, un catalizator pentru viitorul orașului: „Avem nevoie de astfel de evenimente pentru a ne pune pe hartă, pentru a atrage toate domeniile emergente și pentru a ne dezvolta aici. Bucureștiul trebuie să devină unul dintre orașele europene de top din punct de vedere al dezvoltării și turismului.”

Un material susținut de Impact Bucharest