Stelian Bujduveanu vrea ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul distrus de explozia din Rahova: „Cei păgubiți rămân proprietari”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că, în hotărârea de Guvern aflată în dezbatere publică, va fi introdusă opțiunea ca blocul distrus de explozia din Rahova să fie reconstruit de Primăria Municipiului București, urmând ca locatarii să devină proprietari ai apartamentelor, potrivit Agerpres.

„În urma discuțiilor avute cu Ministerul Dezvoltării, cu domnul ministru Cseke, cu primul-ministru, Hotărârea de Guvern va cuprinde opțiunea ca Primăria Capitalei să reconstruiască imobilul, printr-un program nou realizat de Primăria Capitalei, un program de reconstrucție în caz de calamități, în caz de asemenea tragedii care afectează o întreagă comunitate”, a spus Stelian Bujduveanu.

„Au primit cu bine vestea (locatarii – n.r.) și așteptăm în perioada următoare ca Guvernul să aprobe această hotărâre, care astăzi este în dezbatere publică. Programul pe care l-am propus, pe care domnul ministru Cseke îl va introduce în forma finală a HG, vor fi proprietari (locatarii – n.r.)”, a spus Bujduveanu, după ce s-a întâlnit cu persoanele afectate de explozia din Cartierul Rahova.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre explozia din Rahova, că nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul, iar dacă se reconstruieşte de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile, potrivit News.ro.

„Nu e vorba de reparaţii. Nu e vorba de ajustări. E vorba de pieirea până la zero a unui imobil care trebuie reconstruit tot, de la fundaţie până la acoperiş”, a spus ea. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a menţionat că, „în momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere”.

„Folosesc termenul juridic. Aşa se numeşte, pieire. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge, pentru că piere obiectul lui. Nu mai există. Asta este situaţia. În momentul în care se reconstruieşte un asemenea bloc de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile. Şi tot juridic, dacă se va dovedi că nu a fost un eveniment natural, ceea ce, sigur, e oarecum puţin probabil din primele date, nu mă pronunţ eu, dar toate datele arată că au existat acolo nişte erori ale unor persoane, instituţii, vom vedea anchetele în desfăşurare, conform legislaţiei noastre şi oricărei legislaţii de pe lumea asta, civile, cel care a provocat un prejudiciu, trebuie să îl repare. Deci, având în vedere toate aceste aspecte, sigur că se poate reconstrui un bloc, pentru asta se creează cadrul. Există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei şi ambele sunt viabile”, a arătat Ioana Dogioiu.

„În ceea ce privește modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadru juridic. Ceea ce statul poate să facă – și există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă – este să achite costul acestor apartamente sub formă de despăgubiri, în mod cert, pentru cei care au asigurare și să preia asigurările lor. Sau să acorde niște ajutoare, pe model Broșteni, pentru cei care au avut polița obligatorie de asigurare. Dar toate aceste elemente pe care vi le dau doar ca titlu de ipoteză sunt în analiză în acest moment”, a mai afirmat Ioana Dogioiu.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morţi.

Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Explozia a avut loc într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina din Capitală, iar în urma deflagraţiei etajele 5 şi 6 ale imobilului s-au prăbuşit. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât a spart geamurile de la un liceu aflat în apropiere.

O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Sectorul 5 al Capitalei, unde a avut loc explozia soldată cu trei morți, este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori.