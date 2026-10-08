„Stenograma” publicată de George Simion, după scandalul de la Realitatea Plus

Liderul AUR, George Simion, a publicat joi seară, pe site-ul său, o stenogramă cu el și omul de afaceri Fănel Bogos, document prezentat în aceeași zi la Realitatea Plus. Simion susține că stenograma este „falsă, inventată” și anunță că va sesiza DNA pentru ca procurorii să confirme sau să infirme autenticitatea înregistrării.

Simion a publicat stenograma după ce el și realizatoarea TV Anca Alexandrescu au intrat într-un conflict verbal aprins joi seară în timpul unei emisiuni în direct la Realitatea Plus.

„Pe postul TV Realitatea Plus (și la colaboratorii finanțați de ei) sunt acuzat că m-aș fi văzut cu Fănel Bogos sub pretextul unor stenograme «scurse» din dosarul de corupție al acestuia. Prezint în cele ce urmează ce vrea să difuzeze Realitatea TV ca fiind adevărat, desi este o stenogramă falsă, inventată”, a scris George Simion.

Laurențiu Botin a prezentat în emisiunea de joi seară presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care apare și numele liderului AUR. Simion i-a scris un drept la replică lui Botin, precizând că nu s-a întâlnit niciodată cu Fănel Bogos, așa cum a afirmat Anca Alexandrescu înainte ca liderul AUR să intre în direct.

În timpul intervenției, Alexandrescu l-a întrebat pe Simion dacă AUR a primit pui sau ouă de la Fănel Bogos în timpul campaniei electorale sau în perioada inundațiilor din Suceava.

Simion a susținut că este vorba despre o „operațiune de denigrare” și a acuzat postul Realitatea Plus că desfășoară o campanie împotriva AUR. Schimbul de replici dintre cei doi a devenit tensionat, iar la un moment dat Simion i s-a adresat realizatoarei cu „doamna procuror”.

Simion spune că a aflat de stenograme de la Maricel Păcuraru

După emisiune, George Simion a publicat pe site-ul său documentul despre care acuză că Realitatea Plus îl prezintă ca fiind o stenogramă autentică.

Liderul AUR susține că a aflat despre existența unor presupuse stenograme în care apare în legătură cu dosarul lui Fănel Bogos de la patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, în urmă cu trei-patru luni.

„Păcuraru se oferea atunci să mă ajute. Nu pot înțelege cu ce, nefiind vinovat de nimic, nici cum să fi intrat în posesia lui Păcuraru aceste stenograme dintr-un dosar aflat în faza de urmărire penală. Nu pot înțelege nici cum m-ar fi ajutat prin metode legale, care să nu aibă legătură cu fapte de corupție și intervenții la magistrați. L-am refuzat. Nu am nimic de ascuns. Niciun procuror sau vreo instituție a statului român nu m-a înștiințat în legătură cu acest caz sau presupuse stenograme în care apar”, a scris George Simion.

„Voi face în zilele ce urmează o adresă oficială către DNA, solicitându-le să confirme sau să infirme aceste înregistrări, urmând să mă adresez instituțiilor competente ale statului în tragerea la răspundere pentru această vădită dezinformare și presiune asupra mea”, a mai spus liderul AUR.

Stenograma despre care Simion spune că e „falsă”

„Bogos Fănel, Burculescu Florin-Aurelian (proprietar brand țara Mea), George Simion, Radu TimiȘ.

Aceștia s-au intalnit pe 8.04.2025 la domiciliul lui Burculescu Florin din ansamblul Băneasa Rezidential din strada Erou Iancu Nicolae.

Burculescu F- salutare excelenta

GS- buna ziua

BF- cand ajungeti va prezint un mare roman, patronul VANBET, cel mai mare producator de oua si pui din Moldova.

GS- Da am auzit de el. Sa ma astepte

BF- vezi sa ma sustii ca am de recuperat de la el 3 milioane .

Parte din ei merg la campanie.. ( injurii) rade..

BF- Fanica, am vorbit cu George aici de fata ca sa includem VANBET in Asociatia Tara Mea , ca sa ai protectie fata de controale.

Bogos F- eu trimit tot ce e nevoie. Nu dau spaga. Dar sa ajutam

GS- vezi ca Florin poate sa iti ofere protectie prin Ambasada Amercii

BOGOS F- eu vreau butonul.. rade..

Burculescu F- un camion de oua pe saptamana e de ajuns.. rade..

Radu Timis- pe mine ma intereseqza sa preiau brandul Porcul Romanesc

GS – pot sa aduc finantare din Mexic

L- a trimis Rechinul pe unu la mine.

Bogos F- asta daca nu ma aresteaza

Burculescu F- mu exista chestia asta

Bogos F- ttebuie dat afara Ponea

GS- si Bociu dar asta e agatat de servicii .. ( injurii) ..

Bogos F- deci eu azi am

Auzit ca doamna Traila si Neacsu il sustin in continuare

Burculescu F- cand o sa fiu eu ras in cap! Dar chiar cine v- a tuna in halul asta?

GS- o sa va rog sa depuneti un memoriu la Comisia de abuzuri la Parlament. Ca sa o urmaresc eu.

Sa dam si o haina de legalitate.. ( injurii)… rade..

Bogos F- am Inteles sa traiti!

Oriunde e nevoie, suntem prezenti

GS- si poate inchideti legal si civilizat litigiul cu Burculescu.

BOGOS F- nu e nici un litigiu. Asta vrea bani din cer. Il cunosc de 20 de ani.. Rade..

Cand a plecat, Simion este condus la Masina de Burculescu. Discuta neinteligibil despre ce au de facut.

Ulterior, Bogos F l-a sunat din arest preventiv pe Burculescu ca sa ii reproseze ca Simion l-a lucrat si ca stia ca o sa fie arestat.

Burculescu i-a zis doar ca Simion l-a indrumat sa depuna memoriu la parlament.”

Ce spunea Simion cu două zile înainte despre cazul Bogos

George Simion a vorbit despre presupusele interceptări din dosarul lui Fănel Bogos și marți seară, la TVR 1, după ce senatorul Ninel Peia afirmase că numele liderului AUR apare în acestea.

Senatorul PACE, Ninel Peia, declarase că „fratele nostru suveranist de la AUR George Simon a căzut pe interceptări în dosarul Fănel Bogoş şi din această cauză cei de la AUR au dat un comunicat, săptămâna trecută, de acuzare a justiţiei, că l-au chemat pe domnul Ilie Bolojan la DNA Iaşi”.

„Nu cred că am fost surprins în interceptări legate de Fănel Bogos, nu ştiu de unde ar putea şti chestiunea asta un senator al României. Mi s-a mai spus chestiunea asta în urmă cu două luni, trei luni, de către un patron de televiziune. Acuma, pot deduce că domnul Peia, fiind în relaţii bune cu respectivul patron de televiziune, ar şti de la dumnealui”, a spus Simion, citat de News.ro.

Liderul AUR a spus că Bogos a încercat să ajungă și la el prin interpuși.

„Nu am avut o relaţie cu domnul Bogos, ţin minte că la un moment dat a venit cineva – marea dezvăluire, marea bombă pe care probabil o gândesc unii că ar pregăti-o la adresa mea – a venit cineva cu acest caz al domnului Bogos la mine, că trebuie să facem ceva şi am zis că dacă e un abuz trebuie să se adreseze către Comisia de Abuzuri de la Camera Deputaţilor sau de la Senat, dar nu văd ce relevanţă ar avea asta. A venit cineva din partea domnului Bogos, un prieten, şi mi-a zis că s-au comis abuzuri. Dacă s-au comis abuzuri, să meargă la Comisia de Abuzuri”, a adăugat el.

Ilie Bolojan și Rareș Bogdan, audiați la DNA în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat vinererea trecută la DNA Iaşi, ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, iar astăzi a fost audiat europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

În urmă cu mai bine de un an, în septembrie 2025, fostul lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, i-a facilitat lui Bogos o întâlnire cu Bolojan.

Bogos este acuzat de DNA că a plătit 1,5 milioane de euro mai multor persoane pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui.

În acest dosar este urmărită penal şi Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.