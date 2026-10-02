Ilie Bolojan, audiat la DNA Iași

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns vineri dimineață la sediul DNA Iași, unde era așteptat de presă și mai multe persoane, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3.

El a fost chemat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, potrivit TVR.

DNA acuză că Bogos care ar fi promis 1,5 milioane de euro mai multor persoane în speranța că îl vor ajuta să îl schimbe pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare din județ.

Prim-ministrul a refuzat să răspundă întrebărilor adresate de jurnaliști. „Permiteți, vă rog?”, s-a adresat liderul PNL ziariștilor, încercând să se deplaseze spre clădirea unde este sediul DNA Iași.

Mai multe persoane care îl așteptau la sediul DNA i-au strigat „Trădătorule”.

Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui, acuzat de DNA că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

După ce a fost la DNA Iași și a fost chestionată de procurori, ea a susținut că a solicitat să fie audiată „pentru că am vrut să clarific neînțelegerile și, în special, neconcordanțele” din dosar.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce Cristinei Trăilă

Procurorii DNA au anunțat, la finalul lunii august, urmărirea penală lui Trăilă, care a demisionat între timp, pentru „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Ea a fost al doilea politician liberal pus sub acuzare în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Primul liberal inculpat în acest dosar este fostul trezorier al PNL Mihai Barbu, pentru aceeași infracțiune.

DNA acuză că în 3-4 noiembrie 2025 Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, a sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, care era și lider al PNL Vaslui, de a-l înlocui din funcție pe directorul DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România.

„Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ trei milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, spune DNA.

Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în acest dosar, în care este acuzat că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărei scop a fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.