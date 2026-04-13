Steven Spielberg a dezvăluit filmul pe care abia așteaptă să îl vadă anul acesta

Legendarul regizor american Steven Spielberg va reveni anul acesta la genul science-fiction cu un lungmetraj ce va fi lansat la vară, dar a început turneul de presă pentru promovarea acestuia prin a lăuda o altă peliculă programată să aibă premiera în sălile de cinema în 2026, relatează Variety.

Spielberg a afirmat într-un interviu acordat revistei Empire că filmele „Dune” ale regizorului canadian Denis Villeneuve se numără printre preferatele sale din toate timpurile, din genul science-fiction.

„Recent, mi-au plăcut foarte mult filmele ‘Dune’. Se numără printre filmele mele science-fiction preferate, nu doar din ultima perioadă, ci din toate timpurile. În special al doilea film”, a subliniat Spielberg în interviul pentru Empire.

„Cred că [Part Two] este cel mai bun film pe care l-a făcut vreodată Denis. Abia aștept să-l văd pe al treilea. Sunt sigur că mi-l va arăta mai devreme. Sunt un mare fan al lui”, a mai spus regizorul american în condițiile în care „Dune: Part Three” este programat să apară în sălile de cinema abia la sfârșitul acestui an, în data de 18 decembrie.

Spielberg l-a comparat pe regizorul filmelor „Dune” cu un alt nume mare al cinematografiei

„Iubesc cărțile [‘Dune’] și cred că omagiul pe care îl aduce el acestor cărți este similar cu omagiul pe care Guillermo del Toro i l-a adus lui Mary Shelley prin ‘Frankenstein’: el a onorat-o pe Mary Shelley așa cum cred că Denis l-a onorat pe Frank Herbert”, a mai spus Spielberg, referindu-se la filmul „Frankenstein” lansat pe Netflix anul trecut.

Revista Variety amintește că nu e prima oară când Spielberg vorbește în termeni elogioși despre filmele „Dune” și regizorul lor.

El a mai vorbit despre acest subiect în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate de Sindicatul Regizorilor de la Hollywood, la care a participat alături chiar de Villeneuve la scurt timp după premiera filmului „Dune: Part Two”.

Spielberg a numit atunci continuarea din 2024 „unul dintre cele mai strălucite filme science-fiction pe care le-am văzut vreodată”.

Spielberg a pregătit un film misterios pentru vara acestui an

În ceea ce privește „Disclosure Day” (Ziua dezvăluirii), filmul pe care Spielberg l-a pregătit pentru anul acesta, el va avea premiera în sălile de cinema în data de 12 iunie, potrivit Cinemagia.ro.

„Dacă ai afla că nu suntem singuri, dacă cineva ți-ar arăta și ți-ar dovedi asta, te-ar speria?”, notează descrierea de pe IMDb a filmului. Trailerul oficial publicat de Universal Pictures pentru „Disclosure Day” e aproape la fel de misterios:

Campania de marketing pentru film pare a se învârti în jurul faptului că mai multe detalii vor fi „dezvăluite” în ziua premierei în cinematografe, o referință la titlul lungmetrajului.

Însă știm că acesta va fi un film cu OZN-uri bazat pe o idee originală a lui Spielberg, precum și distribuția cu nume precum Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo și Eve Hewson.

Pentru Spielberg, acum în vârstă de 79 de ani, va fi primul film pe care l-a semnat ca regizor din 2022 încoace. Anteriorul său film a fost drama de epocă „The Fabelmans”, pe care Spielberg l-a scris ca o semi-biografie a copilăriei și tinereții sale.