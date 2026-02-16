„Știam că fiul nostru a fost ucis”: Reacția mamei lui Navalnîi după raportul care arată că a fost otrăvit

Mama opozantului rus Alexei Navalnîi a transmis luni că evaluarea potrivit căreia fiul ei a murit după ce a fost otrăvit o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască confirmă convingerea sa că acesta a fost ucis, notează BBC.

Sâmbătă, Marea Britanie și alți patru aliați europeni au transmis, într-o declarație comună, că Navalnîi, care a murit în 2024, a fost omorât cu o substanță toxică dezvoltată pe baza unei toxine provenite de la o specie de broască veninoasă. Potrivit declarației, „doar statul rus avea mijloacele, motivul și oportunitatea de a utiliza această toxină letală”.

„Acest lucru confirmă ceea ce știam încă de la început. Știam că fiul nostru nu a murit pur și simplu în închisoare, ci a fost ucis”, a declarat Liudmila Navalnaia, luni, la mormântul fiului său din Moscova, la doi ani de la moartea acestuia.

Rusia a respins ferm acuzațiile.

„Desigur, nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare și nefondate. De fapt, le respingem categoric”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Și văduva lui Navalnîi, Iulia Navalnaia, a marcat doi ani de la moartea acestuia, scriind într-o postare pe rețelele sociale: „Am obținut adevărul și într-o zi vom obține și dreptatea”.

Ea a afirmat anterior că analiza unor probe biologice scoase clandestin din Rusia, efectuată de laboratoare din două țări, a arătat că soțul ei a fost „ucis” și a cerut instituțiilor respective să publice rezultatele.

Kremlinul nu a comentat la acel moment declarațiile sale.

Zeci de locuitori ai Moscovei, precum și mai mulți diplomați străini, au mers luni la cimitirul Borisovskoe, unde au depus flori la mormântul lui Navalnîi. El avea 47 de ani când a murit în colonia penitenciară din Siberia, unde ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru „extremism”.

Critic vehement și carismatic al președintelui Vladimir Putin, el a organizat campanii prin care a denunțat corupția la nivel înalt din guvern, scoțând în stradă sute de mii de oameni și devenind cunoscut în străinătate drept principalul lider al opoziției din Rusia.

În 2020, a supraviețuit unei presupuse otrăviri cu agentul neurotoxic Noviciok, pentru care a primit tratament într-un spital din Germania. S-a întors în Rusia anul următor, spunând că nu vrea „să renunțe nici la țara mea, nici la convingerile mele”.

A fost arestat la sosire. Puțin peste un an mai târziu, a murit în colonia penitenciară „Lupul Polar”, situată deasupra Cercului Polar.

La acel moment, Kremlinul a susținut că Navalnîi a murit din cauze naturale. Deși autoritățile au refuzat inițial să predea trupul, acesta a fost în cele din urmă înmormântat la Moscova, în martie 2024.