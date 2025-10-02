Știi că merită să ai încredere în ceea ce cumperi: provizii de toamnă gata preparate, cu gust ca la bunica

Toamna e anotimpul când cămara începe să se umple cu bunătăți care aduc bucurie meselor de iarnă. Iar Lidl aduce pe rafturi, chiar din 29 septembrie, produse din gama „Cămara Noastră”, făcute de producători locali și cu gustul acela autentic, ca la bunica acasă, la prețuri accesibile.

Știi că merită să ai încredere în ceea ce cumperi – Ce găsești la raft, cu gust și poveste:

Pastă de tomate – 100% roșii românești, 565 g – la doar 6,99 lei – aromată, cu o textură densă și bogată, perfectă pentru sosuri savuroase sau mâncăruri gătite ca odinioară.

Zacuscă de vinete – clasică, picantă sau cu ciuperci, 540 g – la doar 13,79 lei – cu vinete coapte pe jar și legume fragede, care aduc în farfurie aroma autentică a toamnei.

Castraveți murați în saramură – 700 g (masă solidă 400 g) – la doar 7,49 lei – crocanți și acrișori, murați exact cât trebuie, sunt garnitura ideală pentru fripturi sau sandvișuri simple și delicioase.

Roșii tocate țărănești – 700 g – la doar 3,99 lei – fragede, suculente și parfumate, sunt ingredientul nelipsit pentru supe, tocănițe sau sosuri cu gust proaspăt și autentic.

Fiecare borcan spune o poveste: despre roșii coapte în soarele verii, despre vinetele rumenite pe jar sau castraveți păstrați după rețete tradiționale. În spatele fiecărui produs sunt peste 40 de furnizori locali, care păstrează vie tradiția și grija pentru calitate.

Prin aceste colaborări, Lidl sprijină economia locală și le oferă consumatorilor ocazia de a se bucura de produse autentice, cu origini românești, la prețuri accesibile.

Așa că, atunci când alegi un borcan din gama „Cămara Noastră”, nu alegi doar un gust bun, ci și să susții producătorii români. Pentru tine și familia ta, pentru mesele de zi cu zi sau pentru proviziile de toamnă – știi că merită! Pentru că atunci când gustul e autentic, fiecare masă aduce cu ea și un pic din bucuria copilăriei.

Articol susținut de Lidl România