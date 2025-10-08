Știi că merită să crești împreună cu Lidl – Cum investește Lidl în oameni, cariere și visuri

În spatele succesului Lidl se află poveștile a peste 14.000 de oameni. Pentru fiecare dintre ei, un job la Lidl a însemnat mai mult decât un loc de muncă – a însemnat o șansă de a-și construi un drum, de a-și împlini visurile și de a-și descoperi potențialul.

Nu întâmplător, Lidl este recunoscut pentru al 9-lea an consecutiv drept Top Employer în România și la nivel european – o certificare care confirmă că oamenii sunt adevăratul motor al companiei.

Un angajator care crede în tine

La Lidl, fiecare angajat primește mai mult decât o poziție – primește încrederea că poate să se dezvolte, să învețe și să crească. Fie că intri pentru prima dată pe piața muncii sau cauți o schimbare în carieră, Lidl îți oferă stabilitatea de care ai nevoie și deschiderea pentru a construi ceva pe termen lung.

De la primul job la o carieră de succes

Sunt multe povești de succes care încep cu pași mici. Angajați care au pornit ca lucrători comerciali și, în doar câțiva ani, au ajuns să conducă echipe, magazine sau chiar regiuni întregi. 80% dintre managerii din Lidl România au crescut alături de echipă și au fost promovați din interiorul companiei. La Lidl, progresul nu este o promisiune, ci o realitate pentru cei care își doresc să ajungă și mai departe.

O companie care îți susține viitorul

Investiția în oameni se vede nu doar în oportunitățile de carieră, ci și în impactul pe care Lidl îl are în viața angajaților, când pășesc în afara magazinului, depozitului sau sediului de birouri, prin grija constantă pentru bunăstarea lor pe toate planurile. Doar în anul financiar 2024, compania a acordat echipei bonusuri și sporuri în valoare totală de peste 257 milioane de lei net. Compania își propune să rămână retailerul alimentar cu cel mai bun pachet de compensații și beneficii din piață – de la valoarea salariului la beneficiile adaptate nevoilor echipei, cum sunt cele special create pentru părinți.

Știi că merită să îți urmezi visurile împreună cu Lidl

La Lidl găsești un angajator pentru care contează nu doar echipa, ci și fiecare membru, în individualitatea sa, cu propriile visuri și aspirații. Fiecare reușită individuală este o victorie comună, iar fiecare pas înainte al angajaților arată că succesul companiei este construit pe povești reale de viață.

Pentru Lidl, investiția în echipă nu este doar o strategie. Este o promisiune: aceea că, indiferent de unde pornești, vei găsi aici locul în care să crești și să-ți împlinești visurile. Aici poți vedea joburile disponibile la Lidl: cariere.lidl.ro.

Articol susținut de Lidl România