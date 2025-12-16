STOICA & ASOCIAȚII câștigă un dosar complex privind limitele solicitărilor organelor de urmărire penală

Echipa de avocaţi din cadrul STOICA & ASOCIAȚII, formată Victor Dobozi (Senior Partner), Mihai Trandafir (Managing Associate) și Ana Marițiu (Junior Lawyer), sub coordonarea lui Valeriu Stoica (Founding Partner), a obținut recent o nouă soluție favorabilă într-un dosar în care clientul său, o persoană fizică, a fost acuzat de comiterea unei infracțiuni contra înfăptuirii justiției.

Cauza penală și-a avut originea într-o solicitare formulată de organele de cercetare penală către clientul nostru, angajat, la momentul respectiv, al unui cunoscut operator de telefonie mobilă. Acestuia i s-a solicitat să pună la dispoziție conținutul unor comunicații aparținând unui abonat, fără ca organul judiciar să dețină autorizarea prealabilă a unui judecător, cerință esențială în astfel de situații.

Întrucât nu s-a dat curs acestei solicitări, s-a dispus începerea urmăririi penale, iar ulterior a fost emis rechizitoriul de trimitere în judecată, instanța fiind sesizată cu privire la săvârșirea unei infracțiuni contra justiției. Echipa STOICA & ASOCIAȚII a elaborat o amplă strategie de apărare, formulând apărări de ordin procesual și substanțial în faza judecății, atât în primă instanță, cât și în apel.

În esență, s-a invocat cu succes nelegalitatea solicitării formulate de organele de cercetare penală, arătându-se că, pentru predarea conținutului comunicațiilor efectuate de o persoană, este necesar ca organele de urmărire penală să acționeze având autorizarea prealabilă a unui judecător, întrucât organele de urmărire penală nu pot solicita predarea acestora în temeiul art. 170 C.proc.pen.

Curtea de Apel Brașov a confirmat argumentele avocaților STOICA & ASOCIAȚII și a dispus achitarea clientului, în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) C.proc.pen., hotărârea reprezentând o nouă confirmare a importanței respectării garanțiilor legale privind accesul la conținutul comunicațiilor.

“Prin această hotărâre, instanța de apel a reafirmat importanța respectării garanțiilor legale privind accesul la conținutul comunicațiilor, decizia instanței subliniind rolul esențial al apărării în protejarea drepturilor fundamentale și în menținerea echilibrului necesar între interesele anchetei penale și libertățile individuale.” a declarat Mihai Trandafir – Managing Associate.

