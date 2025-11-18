STOICA & ASOCIAȚII câștigă un litigiu arbitral intern cu implicații majore în materia impreviziunii în contractele de locațiune

STOICA & ASOCIAȚII reușește să mențină o hotărâre arbitrală favorabilă, cu implicații majore în materia adaptării pentru impreviziune a contractelor de locațiune, în beneficiul locatorului. Litigiul arbitral s-a derulat în fața Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti. Împotriva sentinței arbitrale a fost formulată acțiune în anulare, respinsă în integralitate de Curtea de Apel București, această soluție fiind menținută în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Litigiul a vizat un contract de locațiune încheiat de unul dintre cei mai importanți investitori din România (în calitate de locator) și un restaurant de tip fast-food (în calitate de locatar). Contractul a fost încheiat înainte de anii 2000, pe o durată inițială de 25 ani, urmată de încă două durate succesive de câte 25 de ani, prelungirea fiind exclusiv la opțiunea locatarului. Anterior inițierii litigiului a existat un refuz ferm al locatarului de renegociere a valorii chiriei.

Tribunalul arbitral, cu opinie majoritară, a admis una dintre pretențiile alternative formulate în numele locatorului, anume aceea de recunoaștere a unui drept de denunțare unilaterală în favoarea acestuia, ca modalitate de adaptare a contractului pentru impreviziune.

Echipa de avocați din cadrul STOICA & ASOCIAȚII, care a gestionat litigiul arbitral, a fost formată din: Valeriu Stoica – Founding Partner – Andreea Stoica – Managing Partner – și Yolanda Beșleagă – Senior Associate.

„Soluția este una de impact major, cât timp literatura de specialitate și practica judiciară s-au concentrat, de-a lungul timpului, pe soluții tradiționale, precum ajustări de costuri sau de chirii. Recunoașterea posibilității de ieșire din contract anterior ajungerii la termen a fost menită să corijeze dezechilibrul contractual care genera o stare de captivitate a locatorului într-un contract având vocația unei durate totale de 75 ani, la nivelul unei chirii agreate în anul 1999, inferioare cu mult din punct de vedere valoric, raportat la realitățile pieței imobiliare actuale. Particularitățile invocării impreviziunii în acest litigiu au presupus o ieșire din paradigma clasică de analiză și identificarea unor soluții creative, dar totodată echitabile și echilibrate.” a declarat Yolanda Beșleagă, Senior Associate.

Soluția obținută de echipa de avocați din cadrul STOICA & ASOCIAȚII confirmă rolul esențial al instanțelor – arbitrale și judecătorești –, în ceea ce privește modalitatea concretă de adaptare a contractelor pentru impreviziune, în considerarea marjei de apreciere de care acestea dispun.

Constituită în anul 1995, STOICA & ASOCIAȚII a câștigat recunoaștere națională şi internațională în lumea dreptului şi a mediului de afaceri, prin întreaga sa activitate de asistență juridică şi de reprezentare a unui portofoliu vast de clienți.

