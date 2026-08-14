Trump spune că va declara „curând” strâmtoarea Ormuz drept teritoriu al SUA

Președintele american Donald Trump a afirmat vineri că va declara „în curând” strâmtoarea Ormuz din Orientul Mijlociu parte a teritoriului Statelor Unite, susținând totodată că Iranul suferă o înfrângere zdrobitoare, relatează AFP.

„Foarte curând voi declara strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite. Este adevărat”, a spus el, chicotind, în timpul unui miting politic desfășurat la o academie de poliție din statul New York.

Trump: After we finish defeating Iran, I will be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. pic.twitter.com/8cu9gem82b — Acyn (@Acyn) August 14, 2026

Liderul SUA își intensifică astfel retorica privind această cale navigabilă vitală, prin care este transportată o parte semnificativă din petrolul destinat pieței globale.

În cursul acestei săptămâni, Iranul a respins afirmațiile anterioare făcute de Trump potrivit cărora Statele Unite dețin „controlul total” asupra strâmtorii Ormuz. Teheranul a transmis că Ormuz se află „sub controlul și administrarea” sa, iar strâmtoarea rămâne blocată și accesul nu va fi reluat decât după îndeplinirea condițiilor impuse de Iran.

Strâmtoarea Ormuz este o rută maritimă vitală situată între Golful Persic şi Golful Oman, separând Iranul de Oman. Acest canal maritim îngust, prin care tranzitează de obicei circa 20% din petrolul și gazele naturale la nivel mondial, a redevenit în 2026 epicentrul unei crize geopolitice cu efecte globale, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

După izbucnirea războiului, care a început cu lovituri americano-israeliene asupra Iranului pe 28 februarie, Teheranul a închis practic strâmtoarea prin care anterior era transportată o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial.

Ulterior, SUA au impus o blocadă navală asupra transporturilor maritime și porturilor iraniene, afirmând în același timp că vor proteja libertatea de vasele pentru navele care călătoresc către și dinspre porturi care nu aparțin Iranului.

În iunie, cele două țări au ajuns la un acord interimar, prin care au declarat o încetare permanentă a focului și au cerut revenirea rapidă la libertatea de navigație în Golf.

Cum s-a destrămat acordul ce a permis reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz

Acordul s-a destrămat câteva săptămâni mai târziu, după ce Iranul a reluat atacurile limitate asupra unor nave despre care a spus că navigau contrar prevederilor înțelegerii.

Acest lucru a determinat SUA să reia loviturile asupra provinciilor sudice ale Iranului, Washingtonul afirmând că acestea aveau ca scop diminuarea capacității Teheranului de a ataca navele din Golf.

Înaltul oficial militar și politic iranian Rasoul Sanaei-Rad a declarat separat de Taeb joi că Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz decât dacă cealaltă parte își respectă angajamentele asumate prin acordul interimar. El a adăugat că redeschiderea căii navigabile nu este ceva ce SUA pot realiza unilateral, potrivit agenției Fars.

Sanaei-Rad a avertizat de asemenea că Iranul va răspunde mai ferm în cazul unui viitor conflict, afirmând: „Într-un posibil război viitor, vom rezista mai hotărât și vom adopta o atitudine mai ofensivă”.