Strania soartă a casei lui George G. Assan, industriașul care a dat pâine Bucureștiului. Superba reședință, azi “Casa Oamenilor de Știință”, găzduiește acum botezuri și nunți

O casă ca-n povești, reședința lui George Assan, industriașul care a dat pâine Bucureștiului. Monumentul, azi “Casa Oamenilor de Știință”, găzduiește botezuri și nunți. Foto: Buildings of Romania via B365.ro

a început de secol XX, grațioasa reședință a industriașului George G. Assan, din piațeta Lahovary, întrecea prin splendoare și monumentalitate prestigiul, faptele și averea familiei Assan.

Împreună cu fratele său Basile, George G. Assan reușise să dezvolte spectaculos afacerea inițiată la 1853 de tatăl lor, Gheorghe Assan – prima moară cu aburi – și Fabricile Assan de pe Calea Moșilor spre Târgul Moși.

În 1910, Moara lui Assan măcina până la 7 vagoane de grâu pe zi, producând până la 4 vagoane de făină, ce puteau alimenta o treime din populația Bucureștiului, adică 100.000 de oameni pe zi.

Iar pe vremea când prin proaspăt inaugurata Piațeta Lahovary treceau tramvaie trase de cai, George G. Assan își ridica o vilă care rivaliza cu Palatul Cantacuzino al Nababului.

Ridicată la început de Calea Dorobanților, reședința lui George Assan a fost proiectată în perioada 1901-1905 de arhitectul Ion D. Berindey, creatorul mărețului Palat Cantacuzino de pe Calea Victoriei.

