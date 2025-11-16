„Straniu de distopic”. Reacții negative din partea dermatologilor, după ce o actriță a lansat o mască de îngrijire a pielii pentru copii

Dermatologii au criticat marca de produse de îngrijire a pielii lansată de actrița canadiană Shay Mitchell, reclamând drept „distropică” decizia de a comercializa măști faciale pentru copii cu vârste de 4 ani. Aceștia au remarcat că industria de beauty se extinde de la adolescenți către cei mici, potrivit The Guardian.

Un număr tot mai mare de branduri se orientează către piața produselor de îngrijire a pielii pentru adulți tineri, adolescenți și copii. În octombrie, prima marcă destinată persoanelor cu vârste mai mici de 14 ani, Ever-eden, a fost lansată în SUA. În Marea Britanie, Superdrug tocmai a creat o gamă pentru cei cu vârste cuprinse între 13 și 28 de ani.

Pe rețelele sociale, unele branduri au devenit populare în rândul utilizatorilor foarte tineri, creând un fenomen supranumit „copii Sephora”. Acești copii distribuie videoclipuri în care sunt prezentate produse de înfrumusețare Drunk Elephant, Bubble, Sol de Janeiro și mărci similare.

Măști de îngrijire a pielii pentru copii

Actrița Shay Mitchell, care are peste 35,2 milioane de urmăritori pe Instagram și este cunoscută pentru serialul „Pretty Little Liars”, a lansat o mască hidrogel de îngrijire a pielii pentru copii, spunând că a fost „inspirată” de fiicele sale. Ea a spus că a vrut să creeze ceva „distractiv, blând și sigur”.

Cofondatoarele Rini, printre care se mai numără Esther Song și Mattel Bebel, descriu brandul ca fiind „un loc unde îngrijirea pielii întâlnește joaca”, cu misiunea de a cultiva „obiceiuri sănătoase, de a stimula încrederea în sine și de a face accesibile fiecărei familii produse esențiale de îngrijire zilnică și produse de joacă, create cu grijă”.

Această tendință a stârnit reacții negative din partea dermatologilor. Dr. Emma Wedgeworth, dermatolog consultant la 55 Harley Street în centrul Londrei, a descris-o drept „ridicolă”.

„Cred că aceste produse sunt complet inutile. Când ne uităm la ce punem pe pielea copiilor, trebuie să cântărim beneficiile și riscurile, iar în acest caz nu există niciun beneficiu real, totuși îi expunem pe copii la riscuri inutile”, a declarat Wedgeworth.

„Să le dăm un bun exemplu tinerilor”

„Este important să le dăm un bun exemplu tinerilor în ceea ce privește modul de a menține o piele sănătoasă, fără a atrage prea multă atenție asupra aspectului (…). La această vârstă, îngrijirea pielii ar trebui să fie pur funcțională: curățare delicată, hidratare dacă pielea este uscată și protecție solară”, a adăugat dermatologul.

Ea a spus că în mod firesc copiii foarte mici nu sunt preocupați de modul în care arată și „nu vrem să-i încurajăm să se concentreze asupra aspectului sau să fie creată anxietate cu privire la aspectul pielii lor”. Dermatologul a explicat că pielea copiilor este mai sensibilă, „iar expunerea lor la mai multe substanțe chimice inutile crește riscul de iritare și sensibilizare mai târziu”.

Produse „bazate pe marketing, nu pe știință”

Wedgeworth a explicat că „nu este nimic în neregulă cu produsele bine formulate, concepute special pentru pielea tânără, dacă acestea se bazează cu adevărat pe înțelegerea științifică a diferențelor dintre pielea adulților și cea a copiilor”.

„Problema cu unele dintre aceste game noi, inclusiv mărcile promovate de celebrități, este că sunt bazate pe marketing, nu pe știință, și nu oferă niciun beneficiu real pentru piele”, a mai declarat Emma Wedgeworth.

Într-o postare pe Instagram, Dr. Amy Perkins a afirmat: „Rini a comercializat măști faciale «fine» pentru a «restaura» pielea tânără… Ei descriu acest lucru ca «unde îngrijirea pielii și joaca întâlnesc inovația»… și mi se pare straniu de distopic.” Dermatologul a adăugat că industria de beauty „își extinde acoperirea de la adolescenți la copii mici”.

Sursa foto: Esther19775 | Dreamstime.com