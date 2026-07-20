Strategia Chinei în AI provoacă dispute interne aprinse în Silicon Valley și acuzații de „duopol”

Din când în când, o companie chineză lansează un nou model de inteligență artificială, iar americanii intră în panică, scrie Business Insider.

Exact asta s-a întâmplat săptămâna trecută, când compania chineză Moonshot AI a lansat Kimi K3. Acesta a obținut rezultate excepționale într-o serie de teste de referință („benchmark”-uri) importante. Potrivit majorității evaluărilor, Kimi K3 rivalizează cu unele dintre cele mai performante modele americane, la o fracțiune din cost. Situația amintește în parte de lansarea în ianuarie anul trecut a DeepSeek, deși de data aceasta prezentarea noului model chinez nu a provocat tulburențe majore pe piețele financiare.

Însă noul model prezentat de Moonshot a stârnit din nou un val de îngrijorări că China recuperează rapid decalajul față de Statele Unite în cursa pentru dominarea pieței AI, precum și acuzații potrivit cărora chinezii își antrenează modelele folosindu-se de munca deja realizată de Anthropic, OpenAI și Google.

Dezbatere privind modele AI deschise sau închise

O dezbatere aprinsă a izbucnit în weekend pe rețeaua de socializare „X”, după ce un director executiv al OpenAI a publicat o reacție amplă la Kimi K3.

„Personal, sunt surprins că statul chinez continuă să permită publicarea în regim open source a unor modele atât de performante, având în vedere riscurile potențiale”, a scris „X” Dean Ball, fost consilier principal pe probleme de inteligență artificială al președintelui Donald Trump, devenit între timp șef pentru strategie la OpenAI.

El a afirmat că strategia bazată pe modele cu greutăți deschise (open weight) va conduce în cele din urmă la un adevărat „comunism AI” și că modelele deschise (open source) „descurajează investițiile de capital în AI”.

Principala diferență între open-weight și open source este că dezvoltatorii modelelor din prima categorie nu publică deschis toate datele legate de antrenarea acestora, ci doar o serie de parametri importanți.

Eric Schmidt, fostul CEO al Google, a avertizat în noiembrie anul trecut că țările care nu au companii proprii de AI vor fi tentate să apeleze la modele chinezești deoarece acestea sunt open source și considerabil mai ieftine.

Comentariile unui director de la OpenAI au declanșat un val de reacții

Business Insider notează că tensiunea între SUA și China în materie de AI se reduce la o diferență clară de strategie între companiile celor două țări: China a adoptat modelele open source sau open-weight, în timp ce Statele Unite rămân, în mare parte, adepte ale modelelor închise.

Ceea ce a alimentat însă cu adevărat noua polemică de pe „X” a fost însă următoarea afirmație făcută de Dean Ball:

„Aș presupune că administrația Trump își va da seama, la un moment dat, că cea mai bună strategie ar fi să creeze un nivel ridicat de risc de reglementare în jurul utilizării modelelor chinezești open-weight”.

Ball a sugerat că folosirea procesului de reglementare pentru a răspândi frică, incertitudini și îndoieli – cunoscute în industrie sub acronimul FUD („Fear, Uncertainty and Doubt”) – ar determina majoritatea companiilor americane să evite utilizarea modelelor deschise.

Ulterior, el a adăugat că aceasta era o predicție, nu o recomandare, și că susține software-ul open source până în momentul în care inteligența artificială va deveni prea periculoasă, ceea ce, în opinia sa, va fi o „zi tristă”.

Reacțiile au fost rapide și extinse.

„O armă complet inacceptabilă”

Crearea deliberată a confuziei în materie de reglementare pentru a sprijini laboratoarele americane de AI seamănă foarte mult cu fenomenul cunoscut drept „capturarea autorităților de reglementare” (regulatory capture). Acesta apare atunci când instituțiile guvernamentale însărcinate cu reglementarea unei industrii ajung să conceapă reguli care favorizează tocmai industria respectivă, adesea pe baza recomandărilor venite chiar din partea actorilor din domeniu.

Anthropic și OpenAI au susținut în mod constant că modelele lor sunt prea puternice pentru a fi făcute publice. Argumentul a fost că acest lucru ar fi periculos deoarece ar permite oricui să le folosească în orice scop, cu foarte puțină supraveghere.

Un sistem închis oferă dezvoltatorului un control mult mai mare asupra securității, accesului și politicii de prețuri. Cele două laboratoare americane au avertizat că modelele open-weight dezvoltate în China reprezintă o amenințare atât pentru securitatea națională a SUA, cât și pentru propriile lor afaceri.

Inclusiv David Sacks, un investitor în capital de risc care a fost primul responsabil al administrației Trump pentru AI și criptomonede înainte de a fi numit în luna martie într-o altă funcție responsabilă de tehnologie din cabinet, a declarat că „transformarea incertitudinii de reglementare într-o armă” este „complet inacceptabilă”.

„Ne aflăm într-un moment critic de cotitură pentru politica în domeniul inteligenței artificiale. Principalele laboratoare care dezvoltă modele închise, deja un duopol în ceea ce privește veniturile generate de modelele AI, doresc ca guvernul să elimine concurența reprezentată de open source”, a scris el pe „X” ca răspuns la mesajul lui Ball.

David Sacks, FOTO: Markus Schreiber / AP / Profimedia

Un „duopol” în Silicon Valley?

Acest presupus „duopol” la care a făcut referire Sacks vizează OpenAI și Anthropic. „Și-au arătat cărțile. Este timpul ca restul Silicon Valley – marea majoritate care încă apreciază competiția deschisă – să facă același lucru”, a subliniat el.

Alte voci din domeniu au răspuns în aceeași notă.

„Viitorul este open source. Trebuie să acceptăm acest lucru și să mergem mai departe”, a scris pe „X” Chamath Palihapitiya, un alt investitor din Silicon Valley care găzduiește un podcast împreună cu Sacks.

Suhail Doshi, un cunoscut inginer software și antreprenor, a afirmat că laboratoarele americane de AI și-au antrenat produsele folosind „datele întregii umanități fără să plătească niciun cent”.

„Orice activitate de lobby sau orice legislație care cere interzicerea modelelor open-weight în numele «distilării» este o prostie totală”, a scris el pe X. „Aceasta este o luptă împotriva viitoarei inovații americane”, a subliniat el. Distilarea este procesul prin care un model AI aflat în curs de dezvoltarea este antrenat pe baza răspunsurilor generate de un model mai avansat.