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Actualitate

Strategia mai multor republicani înainte de alegeri. Cum încearcă să se distanțeze de Donald Trump

Adrian Cochino
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Două treimi dintre candidații republicani din cursele electorale strânse pentru Camera Reprezentanților și Senat din 3 noiembrie s-au distanțat de Trump în ceea ce privește politicile acestuia sau au redus legăturile vizibile cu acesta. Care este strategia lor?

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Președintele SUA, Donald Trump, se îndreaptă miercuri spre Texas pentru a treia oară într-o lună, acordând o atenție neobișnuită unui stat pe care l-a câștigat cu ușurință în 2024, dar unde republicanii se confruntă acum cu bătălii electorale neașteptat de strânse la alegerile de la jumătatea mandatului, în încercarea lor de a-și păstra controlul asupra Congresului.