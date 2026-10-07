Strategia mai multor republicani înainte de alegeri. Cum încearcă să se distanțeze de Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, se îndreaptă miercuri spre Texas pentru a treia oară într-o lună, acordând o atenție neobișnuită unui stat pe care l-a câștigat cu ușurință în 2024, dar unde republicanii se confruntă acum cu bătălii electorale neașteptat de strânse la alegerile de la jumătatea mandatului, în încercarea lor de a-și păstra controlul asupra Congresului.

Două treimi dintre candidații republicani din cursele electorale strânse pentru Camera Reprezentanților și Senat din 3 noiembrie s-au distanțat de Trump în ceea ce privește politicile acestuia sau au redus legăturile vizibile cu acesta. Care este strategia lor?

Trump urmează să țină un discurs în San Antonio alături de candidatul republican la Senat, Ken Paxton, care se află într-o cursă strânsă cu democratul James Talarico.

O înfrângere pe 3 noiembrie ar complica eforturile partidului de a-și păstra majoritatea fragilă din Senat și ar reprezenta un eșec major într-un bastion republican.

Dar călătoriile lui Trump prin SUA coincid cu o delimitare a mai multor candidați republicani de politicile președintelui, pe fondul scăderii acestuia în sondaje, o strategie revelată de o analiză Reuters.

Un nou sondaj Reuters/Ipsos a subliniat provocarea cu care se confruntă republicanii: cota de popularitate a lui Trump a rămas blocată la un minim istoric de 32%, în timp ce alegătorii înregistrați îi preferă pe democrați în fața republicanilor cu 44% față de 37% înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

În rândul independenților, democrații conduc cu 37% față de 21%.

Probleme în bastioanele republicane

Călătoriile repetate ale lui Trump în Texas fac parte dintr-o ofensivă mai amplă în statele cu tendințe republicane, care se preconiza că vor fi câștigate fără probleme, dar care au devenit, în schimb, câmpuri de luptă în alegerile de la jumătatea mandatului.

Campania sa fulgerătoare de 32 de zile l-a dus prin Texas, Oklahoma, Alabama, Ohio și Nebraska, în timp ce vicepreședintele JD Vance a făcut campanie în Alaska. Trump și Vance au câștigat toate cele șase state la alegerile prezidențiale din 2024.

Trump i-a surprins pe unii republicani în luna mai, susținându-l pe Paxton într-un tur de decizie al partidului împotriva senatorului veteran John Cornyn, pe care liderii partidului îl considerau o alegere mai sigură. Republicanii cheltuiesc acum sume considerabile pentru a-și apăra teritoriul pe care se așteptau odată să-l câștige cu ușurință.

Chiar candidatul din Texas a avertizat că Trump îi trage în jos scorul

Relația dintre Trump și Paxton a părut uneori incomodă.

Paxton a fost înregistrat spunând donatorilor că rezultatele candidaților republicani au scăzut după convenția centrată pe Trump de la Dallas, potrivit The New York Times, în timp ce Trump a ironizat public ținuta, stilul de vorbire și aspectul lui Paxton.

„Să fiu sincer cu voi, rezultatele noastre au scăzut după ce am organizat acea convenție. Rezultatele tuturor au scăzut”, a spus Paxton în înregistrare.

Echipa sa de campanie a contestat sugestiile potrivit cărora remarcile respective ar fi constituit o critică la adresa lui Trump.

Mai puțin Trump în viața candidaților republicani cu probleme

Pentru Trump, lucrurile sunt clare. „Mitingurile mele salvează din nou Partidul Republican”, a spus el marți într-o postare scrisă integral cu majuscule pe Truth Social.

O analiză Reuters arată altceva.

Două treimi dintre candidații republicani din cursele electorale strânse pentru Camera Reprezentanților și Senat s-au distanțat de Trump în ceea ce privește politicile acestuia sau au redus legăturile vizibile cu acesta, potrivit unei analize realizate de Reuters.

Analiza voturilor, a declarațiilor publice și a materialelor de campanie a arătat că încearcă să se distanțeze de Trump candidații din 41 dintre cele 62 de curse electorale strânse pentru Congres, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

Ce politici resping candidații

Candidații l-au criticat pe Trump sau au avut opinii divergente față de acesta cu privire la anumite chestiuni, mai degrabă decât să respingă agenda sa generală.

Concluziile sugerează un efort de a atrage alegătorii independenți, evitând în același timp o ruptură directă cu președintele.

În 12 curse electorale, divergența s-a concentrat asupra conflictului cu Iranul, republicanii aflați în poziții vulnerabile fie votând pentru limitarea puterilor de război ale lui Trump, fie solicitând public încetarea conflictului care a dus la creșterea prețurilor la benzină și a costului de trai în general.

Centrele de date se numără de asemenea printre problemele care îi separă pe Trump de unii candidați republicani. Reuters a identificat trei candidați din curse electorale competitive care au criticat sau au încercat să încetinească astfel de proiecte, în ciuda sprijinului președintelui pentru o dezvoltare mai rapidă.

Trump a dispărut de pe site-urile candidaților

Reuters a constatat, de asemenea, un efort generalizat de a reduce legăturile vizibile cu președintele: cel puțin zece candidați au eliminat numele, imaginea sau susținerea acestuia de pe site-urile de campanie, majoritatea după ce și-au asigurat nominalizarea din partea partidului.

Alții au acționat în moduri mai subtile, evitând evenimentele organizate de acesta sau refuzând să spună dacă acesta ar trebui să facă campanie în numele lor.

Criticile directe au fost relativ rare, ceea ce subliniază dominația lui Trump asupra Partidului Republican și riscurile cu care se confruntă candidații atunci când îl contestă deschis pe un președinte care încă se bucură de loialitatea multor susținători înfocați.

Nu este neobișnuit ca candidații să se distanțeze de un președinte nepopular înaintea alegerilor. Democrații au folosit tactici similare în alegerile din 2014 și 2022.

Dar analiștii au afirmat că Trump s-a confruntat rareori cu o respingere atât de generalizată din partea candidaților republicani vulnerabili.

„(Candidații) reflectă atitudinile alegătorilor în aceste curse electorale”, a declarat strategul republican Ron Bonjean. „Dacă (alegătorii) nu sunt de partea lui Trump, atunci trebuie să arate că se distanțează”, a spus acesta, citat de Reuters.