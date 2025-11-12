Strategia Națională prezentată de Nicușor Dan nu vorbește despre amenințarea sărăciei și disparităților în România. Singura referire la sărăcie este la Punctul 40: sărăcirea din alte zone ale lumii, de unde vin imigranți la noi. Răspunsul președintelui

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat miercuri Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. Viziunea României este „Independență și solidaritate”.

Întrebat la conferința de presă de către jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu dacă nu consideră sărăcia o vulnerabilitate națională, Nicușor Dan a spus că observația e „absolut pertinentă”. A continuat răspunsul.

Documentul prezentat de Nicușor Dan are 117 puncte, numerotate. Unele dintre aceste puncte mai au, împreună, încă 90 de subpuncte.

Nu e despre stat, ci despre obligațiile statului despre cetățean

Încă de la început, documentul susține că strategia de Apărare nu are ca obiect central statul, ci obligațiile statului față de cetățean.

De asemenea, noua strategie atrage atenția statului că nu trebuie să folosească lupta contra radicalismului ca pretext pentru ca să diminueze dezbaterile din societate și politică.

Sărăcia e amintită doar ca factor al imigrației altor oameni în România

Între cele peste 200 de puncte și subpuncte care vizează ”Independența și solidaritatea ca viziune a României pentru o lume în schimbare” sunt vizate problemele de coeziune socială și de radicalizare a societății. Și se indică diverse direcții de acțiune, unele dintre ele fiind numite de Nicușor Dan și în conferința de presă: nefuncționalitatea administrației, decizii luate în absența datelor, corupția, amenințările externe.

Documentul nu se face nicio referire la disparitatea socială, la nevoia creșterii veniturilor pe plan național sau la sărăcia din România. Sărăcia nu apare nici la vulnerabilități, după cum nici nu sunt prevăzute preocupări sau posibilități de a o reduce.

De altfel, în Strategia Națională referirea la sărăcie apare o singură dată, la punctul 40, dar se referă la sărăcirea din zonele lumii care pot aduce imigrație în România.

Conform mai multor rapoarte ONU, Eurostat, dar și ale altor organizații internaționale și naționale, sărăcia este una dintre marile vulnerabilități ale României.

Dacă în UE cam 20% din oameni sunt în risc de sărăcie, la noi aproape o treime din populație e în această situație, potrivit datelor Eurostat.

Nicușor Dan: „Eu cred că da”

Reporterul Laurențiu Ungureanu, jurnalistul HotNews prezent la conferința de presă a lui Nicușor Dan, l-a întrebat pe președinte: „Nu considerați sărăcia o amenințare la adresa siguranței naționale? Și, dacă o considerați, de ce nu apare în Strategie, vă rugăm?”.

Președintele a spus că întrebarea este „absolut pertinentă”. „Vom reflecta la întrebarea pe care dumneavoastră ați pus-o”. Nicușor Dan a spus că documentul va fi în dezbatere publică în perioada următoare și că poate suferi modificări, mai ales în pașii următori, cei ai aplicării lui.

Ziaristul a insistat: ”Dar considerați că sărăcia este o amenințare la adresa siguranței naționale a României?”. „Eu cred că da”, a răspuns Nicușor Dan.