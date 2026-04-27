Skip to content
Adrian Câciu, ministrul Investițiilor / Foto: Inquam Photos / George Călin
Actualitate

Strategia prin care PSD vrea să contraatace acuzațiile că PSD face alianță cu AUR la moțiunea de cenzură

Ștefania Gheorghe

PSD se apără, inclusiv în fața socialiștilor europeni, susținând că și USR a semnat o moțiune de cenzură alături de AUR, în 2021, împotriva lui Florin Cîțu. În realitate, Guvernul Cîțu a fost demis în 2021 după o moțiune de cenzură inițiată de PSD. 

Adrian Câciu, deputat PSD, a postat, luni, două capturi de ecran pe pagina sa de Facebook în care apar două titluri de presă: „USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Cîțu. Textul integral al moțiunii” și „Document. Moțiunea de cenzură USR PLUS-AUR”. 

Fotografiile sunt însoțite și de mesajul: „Stimați useriști… Stimați propagandiști… Luați un calmant! Uite, cu titluri din presa care vă place!”, făcând referire la știri G4Media și Digi24 din septembrie 2021. 

Cum a fost demis Florin Cîțu

Guvernul Cîțu a fost demis, în 5 octombrie 2021, după o moțiune de cenzură inițiată de PSD și semnată de AUR și USR. 

La două zile după ce Florin Cîțu l-a demis pe ministrul USR al Justiției Stelian Ion și a forțat USR să se retragă din guvern, partidul condus atunci de Dan Barna a inițiat o moțiune de cenzură împreună cu AUR. Acest lucru s-a întâmplat pentru că USR nu avea singur toate voturile necesare.

Moțiunea s-a lovit, însă, de mai multe blocaje, fiind contestată de Cîțu la Curtea Constituțională. CCR a admis sesizarea premierului și a constat că există un conflict juridic între Parlament și Guvern. 

În tot acest timp, PSD iniția o altă moțiune de cenzură. 

„Nu există decât o moţiune de cenzură(…) Noi am comunicat textul, cine doreşte să semneze această moţiune, suntem dispuşi să negociem textul. (…) Negociem textul, semnează moţiunea sau mai este o variantă: să depună ei cu AUR o moţiune şi PSD semnează. N-avem probleme. Să vină să discutăm. Ei nu pot să vină să depună o moţiune, că n-au semnături. (…) Să depună USR, împreună cu AUR. PSD votează moţiunea şi pică guvernul Cîţu. Deci, să semneze ei împreună o moţiune, USR cu AUR, să o depună la Parlament şi eu promit că toţi colegii mei – 157 – o să votez”, a afirmat atunci fostul președinte PSD, Marcel Ciolacu. 

Moțiunea PSD prin care a picat Guvernul Cîțu a fost votată cu un scor istoric de 281 de parlamentari.

Ce au cerut socialiștii europeni de la PSD

Pe 26 martie, Partidul Socialiștilor Europeni anunța o întâlnirea între Sorin Grindeanu, Victor Negrescu și conducerea PES – secretarul general Giacomo Filibeck și secretarul general adjunct Yonnec Polet. Cei patru s-au întâlnit pentru „a analiza peisajul politic în schimbare al României”.

„Având în vedere consultările interne critice ale PSD programate pentru data de 20 aprilie pentru a determina viitorul coaliției de guvernare, mandatul rămâne unul clar: România trebuie să asigure o traiectorie stabilă și pro-europeană”, se arată în textul postării. 

Filibeck susținea atunci că „forța României rezidă în stabilitate și într-o direcție pro-europeană clară”.

„Împreună, PES și PSD resping categoric orice alianță cu extrema dreaptă, angajându-se, în schimb, pentru un guvern stabil și pro-european care să respecte cu rigurozitate aceste principii democratice”, mai scriau socialiștii europeni. 

Luni, la o lună după întâlnirea dintre liderii PSD și cei ai PES, Partidul Social-Democrat a anunțat că împreună cu AUR vor depune împreună o moțiune de cenzură contra Guvernului Bolojan. Cele două partide pot strânge numărul de parlamentari pentru ca moțiunea să treacă.