Strategia prin care PSD vrea să contraatace acuzațiile că PSD face alianță cu AUR la moțiunea de cenzură

PSD se apără, inclusiv în fața socialiștilor europeni, susținând că și USR a semnat o moțiune de cenzură alături de AUR, în 2021, împotriva lui Florin Cîțu. În realitate, Guvernul Cîțu a fost demis în 2021 după o moțiune de cenzură inițiată de PSD.

Adrian Câciu, deputat PSD, a postat, luni, două capturi de ecran pe pagina sa de Facebook în care apar două titluri de presă: „USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Cîțu. Textul integral al moțiunii” și „Document. Moțiunea de cenzură USR PLUS-AUR”.

Fotografiile sunt însoțite și de mesajul: „Stimați useriști… Stimați propagandiști… Luați un calmant! Uite, cu titluri din presa care vă place!”, făcând referire la știri G4Media și Digi24 din septembrie 2021.

Cum a fost demis Florin Cîțu

Guvernul Cîțu a fost demis, în 5 octombrie 2021, după o moțiune de cenzură inițiată de PSD și semnată de AUR și USR.

La două zile după ce Florin Cîțu l-a demis pe ministrul USR al Justiției Stelian Ion și a forțat USR să se retragă din guvern, partidul condus atunci de Dan Barna a inițiat o moțiune de cenzură împreună cu AUR. Acest lucru s-a întâmplat pentru că USR nu avea singur toate voturile necesare.

Moțiunea s-a lovit, însă, de mai multe blocaje, fiind contestată de Cîțu la Curtea Constituțională. CCR a admis sesizarea premierului și a constat că există un conflict juridic între Parlament și Guvern.

În tot acest timp, PSD iniția o altă moțiune de cenzură.

„Nu există decât o moţiune de cenzură(…) Noi am comunicat textul, cine doreşte să semneze această moţiune, suntem dispuşi să negociem textul. (…) Negociem textul, semnează moţiunea sau mai este o variantă: să depună ei cu AUR o moţiune şi PSD semnează. N-avem probleme. Să vină să discutăm. Ei nu pot să vină să depună o moţiune, că n-au semnături. (…) Să depună USR, împreună cu AUR. PSD votează moţiunea şi pică guvernul Cîţu. Deci, să semneze ei împreună o moţiune, USR cu AUR, să o depună la Parlament şi eu promit că toţi colegii mei – 157 – o să votez”, a afirmat atunci fostul președinte PSD, Marcel Ciolacu.

Moțiunea PSD prin care a picat Guvernul Cîțu a fost votată cu un scor istoric de 281 de parlamentari.

Ce au cerut socialiștii europeni de la PSD

Pe 26 martie, Partidul Socialiștilor Europeni anunța o întâlnirea între Sorin Grindeanu, Victor Negrescu și conducerea PES – secretarul general Giacomo Filibeck și secretarul general adjunct Yonnec Polet. Cei patru s-au întâlnit pentru „a analiza peisajul politic în schimbare al României”.

„Având în vedere consultările interne critice ale PSD programate pentru data de 20 aprilie pentru a determina viitorul coaliției de guvernare, mandatul rămâne unul clar: România trebuie să asigure o traiectorie stabilă și pro-europeană”, se arată în textul postării.

Filibeck susținea atunci că „forța României rezidă în stabilitate și într-o direcție pro-europeană clară”.

„Împreună, PES și PSD resping categoric orice alianță cu extrema dreaptă, angajându-se, în schimb, pentru un guvern stabil și pro-european care să respecte cu rigurozitate aceste principii democratice”, mai scriau socialiștii europeni.

Luni, la o lună după întâlnirea dintre liderii PSD și cei ai PES, Partidul Social-Democrat a anunțat că împreună cu AUR vor depune împreună o moțiune de cenzură contra Guvernului Bolojan. Cele două partide pot strânge numărul de parlamentari pentru ca moțiunea să treacă.