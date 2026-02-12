Structura anului școlar 2026-2027, aprobată de Ministerul Educației. Când încep cursurile și de ce nu se revine la 15 septembrie

Structura anului școlar 2026-2027 a fost avizată în forma finală de către Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile vor începe luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri.

Decizia vine după o perioadă de consultare publică în care au existat propuneri privind începerea școlii la 15 septembrie și comasarea sau eliminarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Structura anului școlar 2026-2027

Potrivit formei finale aprobate, anul școlar 2026-2027 începe luni, 7 septembrie 2026, și se încheie vineri, 18 iunie 2027, având o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor din învățământul preuniversitar.

Potrivit ministerului, calendarul a fost stabilit astfel încât să asigure desfășurarea integrală a programelor școlare și organizarea examenelor naționale fără decalaje.

Pentru elevii din clasele terminale, structura anului școlar 2026-2027 este adaptată în funcție de calendarul examenelor naționale. Astfel, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar va avea 34 de săptămâni de cursuri și se va încheia la data de 4 iunie 2027, pentru a permite organizarea examenului de Bacalaureat.

În cazul clasei a VIII-a, durata este de 35 de săptămâni de cursuri, iar cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, în vederea susținerii Evaluării Naționale. Diferențele față de structura standard sunt corelate direct cu calendarul acestor examene.

De ce școala nu începe pe 15 septembrie 2026

În etapa de consultare publică au existat propuneri privind începerea cursurilor la 15 septembrie 2026 și încheierea anului școlar la 15 iunie 2027, precum și eliminarea sau comasarea programelor naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Ministerul Educației a respins aceste variante, argumentând că „eliminarea programelor nu ar fi redus numărul total de săptămâni, deoarece ele sunt deja incluse în cele 36 de săptămâni de cursuri”.

De asemenea, începerea școlii cu o săptămână mai târziu „ar fi dus la încheierea cursurilor pe 25 iunie 2027, în loc de 18 iunie, ceea ce ar fi determinat decalarea cu o săptămână a examenelor naționale – Evaluarea Națională și Bacalaureatul din 2027 – cu impact direct asupra admiterii la liceu și la facultate”.

„Considerăm că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, respectiv admiterea la facultate)”, au transmis reprezentanții ministerului.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” în 2026-2027

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, fiind incluse în structura oficială a anului școlar.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aceste programe „au rolul de a îmbina teoria cu aplicațiile practice din viața de zi cu zi, pot include activități gratuite desfășurate în școală, sprijină dezvoltarea socio-emoțională a elevilor și contribuie la consolidarea parteneriatului dintre școală, părinți și comunitate”.

Reprezentanții ministerului au făcut apel la unitățile de învățământ „să valorifice aceste oportunități în beneficiul copiilor și al întregii comunități educaționale”.

Vacanța de schi în februarie 2027

Așa-numita „vacanță de schi” va fi stabilită la nivel județean, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027. Inspectoratele școlare județene și cel al municipiului București vor decide săptămâna exactă de vacanță după consultări cu elevii, părinții și cadrele didactice.

În faza de consultare publică s-a propus reducerea intervalului la două săptămâni, însă forma finală păstrează „trei intervale posibile” din care se poate alege, pentru a oferi mai multă flexibilitate la nivel local. Până la 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar, inclusiv aceste elemente flexibile.

Vacanțele în anul școlar 2026-2027

Pe lângă vacanța de schi (o săptămână), elevii vor avea următoarele vacanțe:

26 – 30 octombrie 2026 – Vacanța de toamnă

23 decembrie 2026 – 8 ianuarie 2027 – Vacanța de iarnă

26 – 30 aprilie 2027 – Vacanța de primăvară

Zile libere legale pentru elevi în 2026-2027

Elevii vor beneficia și de zile libere stabilite prin lege, unele incluse deja în vacanțe: