Studenții anunță „proteste masive” în toate centrele universitare când va începe noul an universitar

Studenții iau parte luni, 8 septembrie, la protestele sindicatelor din învățământ și anunță „proteste masive și marșuri în toată țara îndată ce anul universitar va începe”, a transmis luni Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

ANOSR a transmis luni, într-un comunicat, că se alătură revoltei federațiilor sindicatelor profesorale și a elevilor împotriva măsurilor de austeritate impuse în educație „care afectează tot sistemul de învățământ și îngrădesc drepturile tuturor beneficiarilor direcți ai educației și anunță proteste masive și marșuri în centrele universitare, dacă Guvernul nu ridică măsurile de austeritate din învățământ”.

Astfel, luni, de la ora 11, stundenții anunță că ies în stradă în fața Guvernului României împreună

cu profesori și elevi „pentru un scop comun”.

„Solicităm îndepărtarea cu celeritate a măsurilor de austeritate care limitează dreptul la un învățământ echitabil și accesibil pentru toată lumea”, potrivit comunicatului ANOSR.

„Proteste masive și marșuri”

Totodată, ANOSR anunță proteste masive și marșuri în toată țara îndată ce anul universitar va începe, „dacă măsurile de austeritate care afectează întregul sistem de învățământ superior nu sunt retrase de către decidenți”.

„Începând cu revolta din educație de astăzi, continuăm să ne arătăm solidari cu toate mișcările inițiate împotriva deciziilor care impactează negativ desfășurarea normală a procesului educațional”, a mai transmis ANSOR.

Revendicările studenților

ANSOR amintește solicitărilor recente asupra măsurilor de austeritate care impactează studenții, precum: