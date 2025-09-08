Studenții anunță „proteste masive” în toate centrele universitare când va începe noul an universitar
Studenții iau parte luni, 8 septembrie, la protestele sindicatelor din învățământ și anunță „proteste masive și marșuri în toată țara îndată ce anul universitar va începe”, a transmis luni Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).
ANOSR a transmis luni, într-un comunicat, că se alătură revoltei federațiilor sindicatelor profesorale și a elevilor împotriva măsurilor de austeritate impuse în educație „care afectează tot sistemul de învățământ și îngrădesc drepturile tuturor beneficiarilor direcți ai educației și anunță proteste masive și marșuri în centrele universitare, dacă Guvernul nu ridică măsurile de austeritate din învățământ”.
Astfel, luni, de la ora 11, stundenții anunță că ies în stradă în fața Guvernului României împreună
cu profesori și elevi „pentru un scop comun”.
„Solicităm îndepărtarea cu celeritate a măsurilor de austeritate care limitează dreptul la un învățământ echitabil și accesibil pentru toată lumea”, potrivit comunicatului ANOSR.
„Proteste masive și marșuri”
Totodată, ANOSR anunță proteste masive și marșuri în toată țara îndată ce anul universitar va începe, „dacă măsurile de austeritate care afectează întregul sistem de învățământ superior nu sunt retrase de către decidenți”.
„Începând cu revolta din educație de astăzi, continuăm să ne arătăm solidari cu toate mișcările inițiate împotriva deciziilor care impactează negativ desfășurarea normală a procesului educațional”, a mai transmis ANSOR.
Revendicările studenților
ANSOR amintește solicitărilor recente asupra măsurilor de austeritate care impactează studenții, precum:
- revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);
- revenirea la acordarea burselor către studenți pe toată durata anului calendaristic (12 luni);
- creșterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;
- reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;
- diversificarea de către universități a formelor de sprijin pentru studenți, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituționale;
- creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale;
- abrogarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 de la art. XXIX, alin. (1) care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilitățile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.