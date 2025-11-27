Studenții care au buletine cu cip au probleme la obținerea reducerii pe tren: Ce schimbări pregătește Guvernul

Specimen al unei Cărții Electronice de Identitate, la o conferință de presă organizată de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a MAI în 2021. Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul vrea să reglementeze joi modul în care operatorii de transport feroviar pot identifica localitatea de domiciliu de pe noile cărți electronice de identitate, așa numitele buletine cu cip, prezentate de studenți pentru obținerea reducerii la transportul cu trenul. Problema este că adresa de domiciliu, necesară la acordarea reducerii, nu mai este afișată pe noile cărți electronice de identitate, ci este stocată pe cip, iar la ghișee nu sunt cititoare electronice pentru a verifica informațiile.

Studenții înscriși la facultățile acreditate din România, la forma de învățământ cu frecvență, au dreptul la reducere la transportul pe calea ferată numai pe distanța dintre domiciliu și unitatea de învățământ superior.

Aceștia beneficiază atât în acest an cât și în 2026 de un tarif redus cu 90% pentru transportul intern auto și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, doar pe distanța/rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află instituția de învățământ superior la care studentul este înmatriculat.

Nu sunt dispozitive pentru citirea domiciliului

Problema apare la ghișeele operatorilor de transport care trebuie să verifice adresa de domiciliu a studenților care și-au făcut cărți electronice de identitate. Această adresă este stocată pe cip, iar la ghișee nu sunt suficiente cititoare electronice.

Pentru a remedia aceste deficiențe, Ministerul de Interne (MAI) a lansat în acest sens o aplicație de mobil – RO Cei Reader – disponibilă gratuit pe Google Play și AppStore. Odată instalată pe telefon, aplicația permite citirea datelor de pe CEI, inclusiv a adresei de domiciliu, și generarea, cu acordul utilizatorului, a unui document în format PDF.

Utilizarea aplicației necesită doar autentificarea titularului CEI prin introducerea PIN-ului de autentificare. Aplicația este disponibilă la acest moment prin magazinele digitale de aplicații Google Play și AppStore.

Guvernul reglementează folosirea aplicației de citire a datelor de pe cip

Totuși, Guvernul spune că „trebuie reglementat cum se procedează în cazul în care studentul prezintă o carte electronică de identitate, astfel încât operatorii de transport feroviar să poată identifica localitatea de domiciliu”.

Astfel, proiectul de HG prevede că în cazul în care operatorul de transport nu dispune de o metodă digitală de verificare a cărţii electronice de identitate (CEI), studenții posesori de CEI, pe lângă legitimțiile și adeverințele de student, trebuie să prezinte suplimentar unul din următoarele documente:

a) Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor emis în format fizic, în original;

b) Certificatul privind domiciliul şi reşedinţa înregistrate în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, emis prin intermediul HUB-ului de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, în format electronic; sau

c) documentul generat cu acordul utilizatorului de CEI prin intermediul aplicaţiei RO CEI Reader a MAI, în format electronic.”

Peste 930.000 de români și-au făcut buletine cu cip. Ce probleme reclamă



Peste 930.000 de români și-au făcut până acum carte electronică de identitate. Noul act de identitate este cât un card bancar, are standarde mai mari de securitate și ar trebui să-ți permită nu doar să faci dovada identității, ci să poți accesa și serviciile digitale furnizate de autorități publice sau entități private, în baza certificatului pentru semnătură electronică avansată emis de MAI, stocat pe cip.

Adresa de domiciliu care nu mai apare pe card este una dintre cele mai frecvente probleme reclamate de posesorii noii cărți electronice de identitate (CEI), așa numitul buletin cu cip, admite Direcția Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP) din cadrul MAI, într-un răspuns pentru HotNews.

Autoritățile spun că este o măsură de protecție a datelor personale, în condițiile în care adresa afișată pe buletin te expune la riscuri precum, furt de identitate, hărțuire sau folosirea abuzivă a datelor.

În plus oferă și flexibilitate: adresa se schimbă mai des decât alte date; nefiind tipărită, ea poate fi actualizată electronic, în siguranță, fără să fie nevoie de eliberarea unui nou act.

Problema care a apărut este că majoritatea instituțiilor publice și private nu dețin cititoare electronice de carduri și aplicațiile necesare pentru a accesa această informație vitală.

Două situații în care CFR cere dovada domiciliului

La CFR Călători sunt două situații în care este nevoie ca posesorii CEI să facă dovada domiciliului: în cazul studenților care vor abonamentele reduse cu 90% și în cazul călătorilor care primesc amendă. MAI spune că „CFR Călători a adoptat soluțiile de identificare ale domiciliului puse la dispoziție”, însă este vorba doar de aplicația Ro CEI Reader și de documentul fizic eliberat de Evidența Populației.

„Implementarea serviciului securizat de transmitere a datelor între CFR Călători și DGEP-MAI este de durată necesitând efectuarea unor demersuri de natură juridică și tehnică”, răspunde ministerul în răspunsul către HotNews.ro.

Fiscul nu recunoaște documentele semnate cu CEI

Ministerul de Interne a mai comunicat, la cererea HotNews, ce probleme întâmpină posesorii de cărți electronice de identitate și la diverse instituții ale statului.

„În relația cu ANAF, posesorilor de carte electronică de identitate nu le sunt recunoscute/ acceptate documentele semnate cu certificate de semnătură electronică avansată”. MAI spune că sunt discuții și se fac demersuri la ANAF ca să accepte documentele semnate cu certificatul asociat CEI.

Cum îți poți dovedi domiciliul. Aplicația de mobil dă erori

Ministerul de Interne subliniază că „pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pentru a asigura continuitatea activității instituțiilor care au nevoie de o perioadă de adaptare”, a pus la dispoziție ca „soluții cu caracter provizoriu”, următoarele modalități alternative prin care posesorii de CEI pot face dovada domiciliului:

a. prezentarea certificatului care atestă domiciliul eliberat în format electronic prin intermediul platformei HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne. Acest serviciu public electronic permite eliberarea online a certificatului de atestare a domiciliului și/sau reședinței, nefiind nevoie de deplasarea fizică la ghișeu sau de utilizarea unui cititor de carduri.

b. utilizarea aplicației mobile „RO CEI Reader”. Utilizarea aplicației necesită doar autentificarea titularului CEI prin introducerea PIN-ului de autentificare. Aplicația este disponibilă la acest moment prin magazinele digitale de aplicații Google Play și AppStore. Aplicația permite citirea datelor de pe CEI, inclusiv a adresei de domiciliu, și generarea, cu acordul utilizatorului, a unui document în format PDF.

c. prezentarea certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul național de evidență a persoanelor eliberat în format fizic.

Recenziile făcute pe Google Play de utilizatorii români care au descărcat aplicația mobilă dezvoltată de MAI arată că aceasta dă și anumite erori la autentificare sau la citirea informațiilor de pe CEI.

Instituțiile sunt obligate să aibă cititoare, dar legea n-are sancțiuni

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din MAI este coordonator la nivel național în ceea ce privește proiectul cărții electronice de identitate (CEI), cu responsabilități directe privind emiterea documentului și standardele tehnice.



Direcția MAI spune însă că „nu are competențe legale sau atribuții privind dotarea instituțiilor publice cu echipamente compatibile cu noul document”.

MAI menționează că „toate instituțiile publice și private au obligația să ia măsurile necesare pentru adaptarea infrastructurii proprii la utilizarea CEI, prin achiziționarea de cititoare de carduri și implementarea aplicațiilor puse la dispoziție”.