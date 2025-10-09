Studiu BCR despre tinerii din ziua de azi. Încrezători în sine, dar vulnerabili în social media: 3 din 4 tineri afișează fericire falsă online, iar 64% își găsesc încrederea în comunitate

Banca Comercială Română (BCR) lansează o amplă declarație de încredere în tinerii din România, odată cu prezentarea celui mai mare studiu despre modul în care generația Z își construiește încrederea în sine. Cercetarea, realizată de Cult Market Research la inițiativa BCR, evidențiază rolul familiei, comunităților și al experiențelor de viață în formarea stimei de sine, dar și contradicțiile cu care se confruntă tinerii. Convingerea că încrederea se formează în comunitate se reflectă și în ZBOR, proiectul susținut de BCR și creat împreună cu tinerii, care oferă celor cu vârste între 14 – 25 de ani spații sigure și incluzive pentru socializare, colaborare și acces la resurse de învățare și dezvoltare personală.

Rezultatele studiului arată un paradox al generației tinere: 61% dintre tineri declară că au încredere în ei înșiși, dar aproape la fel de mulți (57%) recunosc că se blochează atunci când trebuie să își susțină ideile în public. Încrederea există la nivel interior, însă expunerea și teama de judecată rămân provocări majore. Totodată, social media accentuează diferența dintre percepție și realitate: trei din patru tineri recunosc că au afișat fericire online în timp ce în realitate se simțeau triști, iar 77% consideră că mediul digital nu reflectă fidel societatea. Deși online-ul le oferă vizibilitate, autenticitatea și validarea reală rămân legate de întâlnirile față în față și de comunitățile în care se simt acceptați.

Familia rămâne un reper central pentru aproape jumătate dintre tinerii respondenți: 41% susțin că în cadrul familiei își pot dezvolta cel mai mult încrederea în sine. Părinții sunt indicați ca principali susținători de 28% dintre respondenți, la același nivel cu partenerul de viață, ceea ce arată că atât relațiile de sprijin, cât și cele de cuplu au un rol decisiv în modelarea stimei de sine.

Încrederea este moneda emoțională a tinerilor din ziua de azi și a noastră, a tuturor. Studiul arată că tinerii își doresc independență și își asumă responsabilitatea propriilor decizii, dar au nevoie de contexte reale de exprimare și validare. Datele ne dau și un semnal de alarmă, pentru că aproape jumătate dintre tineri nu se simt suficient de încrezători, iar întrebarea pentru noi toți este cum îi susținem să își găsească vocea? Dacă online-ul aduce presiune, comparație și nevoia de satisfacție imediată, spațiile comunitare pot oferi siguranță, autenticitate și dezbateri constructive. Prin ZBOR, BCR construiește exact aceste contexte, de huburi fizice și experiențe pentru ca vocea tuturor tinerilor să conteze, unde ei pot învăța, colabora și își pot transforma încrederea în resursă pentru viitor. Nicoleta Deliu-Pașol, Director Comunicare&CSR, BCR

Dincolo de cifre, cercetarea scoate la iveală adevărul simplu: încrederea este un fenomen colectiv, care prinde viață doar prin comunități și contexte sociale.

Cercetarea confirmă că încrederea nu este doar o trăsătură individuală, ci un proces social. Generația Z își clădește stima de sine prin interacțiuni reale și prin comunități care oferă validare și siguranță. De aceea, proiectele de echipă și huburile dedicate tinerilor sunt percepute ca spații unde identitatea se consolidează. România are nevoie să încurajeze aceste contexte, pentru ca potențialul individual să se transforme în capital social și emoțional. Paul Kasprovschi, Research & Evaluation Director

Ce înseamnă ZBOR? O declarație de încredere în tinerii din ziua de azi

Studiul arată că aproape jumătate dintre tineri se așteaptă ca un centru dedicat lor să îi ajute să își consolideze încrederea în sine. În plus, 37% își doresc să își clarifice obiectivele de dezvoltare personală, iar 36% caută contexte în care să relaționeze mai bine cu ceilalți.

ZBOR răspunde direct acestor așteptări prin ateliere, evenimente și activități de comunitate, oferind un spațiu sigur și incluziv pentru tinerii cu vârsta între 14 și 25 de ani.

La doar un an de la lansare, ZBOR a devenit una dintre cele mai dinamice și mai complete rețele dedicate tinerilor din România, cu huburi active în 9 orașe – printre care Constanța, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Ploiești, Târgu Jiu, Baia Mare, Vaslui și Timișoara – și planuri de extindere în 2025 și 2026.

Până în prezent, peste 55.000 de tineri au participat la mai mult de 1.500 de evenimente organizate în spațiile ZBOR, alături de 250 de ONG-uri și 50 de companii partenere, care au contribuit la crearea unor experiențe relevante pentru comunitățile locale de tineri. Rețeaua este susținută de o echipă de 60 de persoane, alături de 300 de voluntari activi din toata țara.

Prin ZBOR, BCR introduce în România conceptul de spațiu terțiar, un loc între școală și acasă, unde tinerii pot socializa, colabora și accesa resurse pentru dezvoltare personală.

Alte date din studiu:

77% dintre tineri declară că își asumă responsabilitatea propriilor alegeri, ceea ce arată dorința clară de autonomie.

Realizările personale și sprijinul apropiaților sunt menționate ca principale surse de încredere, ceea ce confirmă rolul decisiv al echilibrului între resurse interne și relații sociale.

64% spun că întâlnirile față-în-față cu alți tineri le cresc încrederea, semnalând importanța interacțiunilor reale pentru sănătatea emoțională.

Cercetarea Cult Market Research, realizată în iulie – august 2025, s-a derulat în două etape. Prima etapă a inclus 15 interviuri în profunzime cu tineri din generația Z implicați în proiectul ZBOR și lideri de comunități, iar a doua etapă a constat într-un sondaj de opinie online, pe un eșantion de 956 de tineri cu vârste între 14 și 30 de ani. Marja de eroare este de ±3,1%.

Mai multe informații despre ZBOR puteți găsi pe www.zborhub.ro, iar aplicația ZBOR poate fi descarcată din Google Play sau AppStore.

Articol susținut de BCR