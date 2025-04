STUDIU. Cât ar trebui scăzut colesterolul „rău” pentru a reduce riscul de demență

Vești bune pentru cei care iau statine, medicamente prescrise pentru scăderea colesterolului. Acestea par să aibă un beneficiu neașteptat: reducerea riscului de demență. Un studiu amplu realizat de cercetătorii sud-coreeni a scos la iveală că persoanele cu valori scăzute ale colesterolui „rău” sunt mai puțin predispuse să dezvolte probleme cognitive, iar statinele pot amplifica acest efect protector.

Cercetarea a fost publicată în revista Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry și cuprinde informații medicale de la peste 12 milioane de persoane, colectate între 1986 și 2020 de la 11 spitale universitare din Coreea de Sud.

Dezbaterea privind legătura dintre colesterol și demență există de mult timp în comunitatea medicală, însă rezultatele au fost contradictorii. Potrivit unor studii anterioare, colesterolul crescut ar putea proteja creierul, în timp ce altele nu au găsit nicio conexiune semnificativă. Un alt studiu a descoperit o asociere foarte slabă între LDL-C, adică așa-numitul „colesterol rău,” și riscul de demență.

Cercetătorii de la Universitatea de Medicină Hallym din Coreea de Sud au dorit să clarifice aceste neconcordanțe, așa că au analizat date din dosarele medicale ale pacienților de la 11 centre medicale, colectate pe parcursul a 34 de ani.

Pentru o comparație riguroasă, oamenii de știință au împărțit eșantionul final în două grupuri: 108.980 de persoane cu LDL-C mai mare de 130 mg/dL și 108.980 cu LDL-C sub 70 mg/dL. Toți participanții au fost urmăriți timp de 180 de zile după testare.

Colesterolul scăzut reduce riscul de demență

Rezultatele au arătat că persoanele cu niveluri de LDL-C sub 70 mg/dL aveau un risc cu 26% mai mic de a dezvolta demență de orice tip și erau cu 28% mai puțin predispuse să sufere de Alzheimer, comparativ cu cele cu LDL-C peste 130 mg/dL.

Cercetătorii au repetat analiza și pe un subset de pacienți cărora li se prescrisese statine înainte de includerea în studiu, împărțindu-i în trei grupuri în funcție de nivelurile de LDL-C: mai puțin de 55 mg/dL, mai puțin de 70 mg/dL și mai mult de 130 mg/dL.

La pacienții care luau deja statine, efectul protector era și mai pronunțat. În cazul celor cu colesterol scăzut care foloseau aceste medicamente riscul de demență era redus cu încă 13 procente și cel de Alzheimer cu încă 12%, față de cei care nu luau tratament.

Totuși, colesterolul rău prea scăzut nu e benefic

Cercetătorii au identificat însă un prag optim al efectului protector. În cazul unor valori ale LDL-C sub 70 mg/dL, riscul de demență scădea semnificativ. Însă la sub 55 mg/dL, protecția se reducea la doar 18%, iar când colesterolul cobora sub 30 mg/dL, efectul dispărea complet.

„Aceasta este o observație interesantă care indică un potențial efect de prag. Se aliniază cu cercetările anterioare care arată că, deși colesterolul ridicat este dăunător, nivelurile excesiv de scăzute nu oferă efecte protective suplimentare,” a subliniat dr. Emer MacSweeney, medic neurolog, în cadrul Re:Cognition Health, din SUA, care nu a fost implicat în studiu.

Dr. David Gill, neurolog la Universitatea Rochester, din SUA, a precizat că nivelurile ridicate de colesterol LDL sunt asociate cu rate mai mari de boli vasculare precum afecțiunile coronariene. Scăderea lor până la un anumit punct reduce riscul, dar valorile extrem de joase pot deveni problematice.

Care sunt, de fapt, valorile optime ale colesterolului

Pentru a înțelege mai bine rezultatele studiului, este important să cunoaștem valorile considerate optime ale colesterolui. Conform ghidurilor medicale actuale, nivelurile sănătoase sunt următoarele:

Colesterol total: sub 200 mg/dL;

LDL (colesterolul „rău”): sub 100 mg/dL, iar pentru persoanele cu risc cardiovascular ridicat, sub 70 mg/dL;

HDL (colesterolul „bun”): peste 40 mg/dL pentru bărbați și peste 50 mg/dL pentru femei

Trigliceride: sub 150 mg/dL.

Este important de reținut că valorile ideale pot varia în funcție de vârstă, sex și factori de risc individuali.

Statinele, aliați în lupta împotriva demenței

Statinele sunt medicamente utilizate pe scară largă pentru scăderea nivelului de colesterol din sânge. Ele funcționează prin blocarea unei enzime din ficat care produce colesterol, reducând astfel cantitatea de LDL din organism.

Printre cele mai frecvent prescrise statine se numără atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina și pravastatina. Sunt medicamente bine cunoscute, folosite de milioane de oameni din întreaga lume pentru a-și ține colesterolul sub control și, implicit, pentru a-și proteja sănătatea inimii.

Dincolo de efectul lor principal de reducere a colesterolului, statinele par să aibă și alte beneficii pentru organism. Ele susțin funcția celulelor endoteliale care căptușesc vasele de sânge, reduc inflamația și îmbunătățesc fluxul sanguin către creier.

De asemenea, statinele reglează metabolismul beta-amiloidului, proteina care formează plăcile caracteristice bolii Alzheimer. Toate aceste efecte ar putea explica de ce persoanele care iau statine au un risc mai redus de demență, chiar și atunci când au colesterolul deja scăzut.

„Statinele ar putea avea efecte neuroprotectoare dincolo de simpla scădere a colesterolului, posibil printr-un mecanism antiinflamator sau vascular. Totuși, efectul a fost modest și sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma cauzalitatea,” a completat dr. MacSweeney.

Colesterolul și sănătatea creierului

De ce ar influența colesterolul riscul de demență? Autorii studiului afirmă că nivelurile ridicate de LDL-C duc la inflamație, stres oxidativ și un dezechilibru în homeostazia colesterolului din creier, toate fiind implicate în dezvoltarea demenței.

În schimb, un nivel scăzut de LDL-C reduce riscul de ateroscleroză și boli cerebrovasculare, factori de risc cunoscuți pentru demență.

Colesterolul îndeplinește numeroase funcții esențiale în organism, inclusiv construirea membranelor celulare, producerea hormonilor steroizi și crearea bilei în ficat. Totuși, un exces de colesterol — în special LDL — poate duce la probleme de sănătate, cum ar fi bolile cardiovasculare și, conform acestui studiu, posibil și demența.

Ce spun experții despre rezultate

Dr. Julia Dudley, director de cercetare în cadrul Alzheimer’s Research UK, clarifică următoarele: „Nivelurile ridicate de colesterol LDL au fost identificate ca factor de risc pentru demență în raportul Comisiei Lancet de anul trecut. Utilizarea statinelor pare să ofere un efect protector – chiar și la persoanele care aveau deja niveluri de colesterol în intervalul inferior.”

Totuși, cercetătoare subliniază că „riscul de demență este complex și influențat de mulți factori. Fără o imagine detaliată a proceselor din creier, nu putem stabili o legătură directă între colesterolul scăzut și reducerea riscului.”

Medicul neurolog David Gill a adăugat că, în general, recomandă ca statinele să fie folosite conform ghidurilor pentru prevenirea și tratamentul bolilor coronariene, accidentelor vasculare cerebrale și bolilor vasculare periferice, nu doar pentru prevenirea demenței, având în vedere lipsa unor studii de cercetare bine controlate care să ghideze utilizarea lor, deoarece este posibil ca aceste medicamente să nu reducă riscul de demență și să aibă propriile riscuri.

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii îndeamnă la prudență. Fiind un studiu observațional, nu se poate dovedi o relație cauză-efect directă.

„Nu putem spune că statinele au redus riscul, ci doar că pacienții care luau acest tratament păreau să aibă un risc mai mic,” a atras atenția dr. Gill.

Autorii studiului admit și câteva limite importante ale cercetării. Printre acestea se numără posibilitatea ca anumite variabile să nu fi fost luate în calcul, din cauza faptului că analiza a fost retrospectivă. De asemenea, e posibil ca unele cazuri de demență să fi fost subraportate, din cauza diferențelor în ceea ce privește modul de diagnosticare de la un spital la altul. În plus, studiul s-a bazat pe valorile inițiale ale LDL-C, fără să țină cont de eventualele fluctuații ale profilului lipidic în timp.

Chiar și cu aceste limitări, concluzia rămâne clară: un nivel scăzut de colesterol LDL este asociat cu un risc mai mic de demență, inclusiv Alzheimer, iar tratamentul cu statine pare să aducă un plus de protecție în acest sens.

Recomandări pentru menținerea sănătății creierului

Pentru cei care doresc să-și mențină valorile colesterolui în limite sănătoase și să-și protejeze creierul, dr. MacSweeney are câteva recomandări:

„Pentru a menține un nivel optim de LDL-C crescând în același timp beneficiile cognitive, e indicată o dietă sănătoasă pentru inimă, bogată în fructe, legume, cereale integrale și grăsimi sănătoase (de exemplu, ulei de măsline, nuci, pește gras).”

De asemenea, specialistul pledează pentru practicarea regulată a activității fizice, evitarea fumatului și limitarea consumului de alcool. În plus, recomandă gestionarea greutății și controlul afecțiunilor precum hipertensiunea arterială și diabetul.

În ceea ce privește statinele, acestea ar trebui luate în considerare doar dacă sunt indicate clinic, sub îndrumarea unui medic. „Este important să reținem că, deși statinele sunt în general sigure, ele pot avea efecte secundare precum dureri musculare, probleme digestive sau, mai rar, afectarea ficatului sau a mușchilor. Beneficiile și riscurile trebuie evaluate individual, împreună cu medicul,” recomandă specialistul.