STUDIU: Consumul de carne roșie crește riscul de cancer și demență, iar cea procesată este cea mai periculoasă

Consumul de carne roșie, în special sub formă procesată, este asociat cu riscul crescut de-a face boli precum cancerul, diabetul de tip 2, afecțiuni cardiovasculare și, mai nou, demență, potrivit ultimelor cercetări.

Un studiu publicat chiar la începutul acestui an în prestigioasa revistă Neurology a analizat datele a peste 133.000 de participanți, cu o vârstă medie de 49 de ani la începutul cercetării. Oamenii de știință de la Harvard T.H. Chan School of Public Health și Broad Institute au ajuns la concluzia că persoanele care consumau zilnic o porție medie de carne procesată aveau un risc cu 13% mai mare de a dezvolta demență pe parcursul următorilor 43 de ani, comparativ cu acelea care consumau carne procesată rar sau deloc.

Înlocuirea cărnii roșii procesate cu surse mai sănătoase de proteine, precum nuci, leguminoase sau pește, a fost asociată cu o reducere de aproximativ 20% a riscului de demență. „Orientările dietetice tind să se concentreze pe reducerea riscurilor unor afecțiuni cronice, cum ar fi bolile de inimă și diabetul, în timp ce sănătatea cognitivă este discutată mai puțin frecvent, în ciuda faptului că este legată de aceste boli”, a semnalat dr. Daniel Wang, autorul principal al studiului, membru asociat la Institutul Broad și profesor la Departamentul de Nutriție de la Harvard Chan School.

Wang a mai spus că speră ca rezultatele obținute să-i încurajeze pe oameni să acorde o importanță mai mare conexiunii dintre dietă și sănătatea creierului.

Pe măsură ce populația din SUA îmbătrânește, demența reprezintă o provocare în creștere pentru pacienți și familii. Dintre 133.771 de persoane incluse în acest studiu, cu o vârstă medie de 49 de ani la momentul inițial, 11.173 au fost diagnosticate cu demență până la 43 de ani mai târziu.

Datele au fost extrase din Studiul de sănătate a asistentelor (NHS) și Studiul de urmărire a profesioniștilor din domeniul sănătății (HPFS), care a cercetat prospectiv sănătatea și stilul de viață a mii de participanți, care pot influența riscul bolilor cronice precum demența. Studiile includ zeci de ani de informații detaliate despre sănătate, inclusiv dietele tipice ale participanților, pe care le actualizează la fiecare doi sau la patru ani.

Îmbătrânirea creierului, accelerată din cauza consumului de carne roșie

O porție tipică de carne roșie este de 80 de grame. Cei care consumă zilnic în medie un sfert sau mai mult dintr-o porție de carne roșie procesată (aproximativ două felii de slănină sau un hot dog), în comparație cu cei care consumă o cantitate minimă (mai puțin de o zecime din porție în fiecare zi) a avut un risc cu 13% mai mare de a dezvolta demență.

Cercetătorii au măsurat funcția cognitivă obiectivă folosind evaluări cognitive standard. Ei au descoperit că aceasta a fost mai proastă în rândul celor cu un consum mai mare de carne procesată, îmbătrânirea cognitivă accelerată cu aproximativ 1,6 ani per porție zilnică medie.

Carnea roșie- probabil cancerigenă pentru oameni, carnea procesată-cancerigenă

Conform celor mai recente estimări ale Proiectului Global Burden of Disease, o organizație independentă de cercetare academică, aproximativ 34.000 de decese prin cancer anual sunt atribuite dietelor bogate în carne procesată, iar un consum ridicat de carne roșie ar putea contribui la alte 50.000 de decese, în fiecare an. Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) a clasificat carnea roșie ca fiind „probabil cancerigenă pentru oameni” (Grupa 2A), iar carnea procesată ca fiind „cancerigenă” (Grupa 1). Asta înseamnă că fumatul de tutun și azbestul clasificate, de asemenea, ca fiind cancerigene pentru oameni (Grupa 1) sunt pe picior de egalitate cu carnea procesată.

Studiile au legat consumul de carne roșie procesată de creșterea riscului de cancer colorectal, mamar, cancer de stomac și alte tipuri de cancer.

Aceste cifre contrastează cu aproximativ 1 milion de decese prin cancer, pe an, la nivel global, din cauza fumatului, 600.000, pe an, din cauza consumului de alcool și peste 200.000 pe an, din cauza poluării aerului.

O analiză a datelor din 10 studii a estimat că fiecare porție de 50 de grame de carne procesată consumată zilnic crește riscul de cancer colorectal cu 18%.

Riscul de cancer legat de consumul de carne roșie este mai greu de estimat deoarece dovezile că carnea roșie provoacă cancer nu sunt la fel de puternice. Cu toate acestea, dacă asocierea dintre carnea roșie și cancerul colorectal s-ar dovedi a fi cauzală, datele din aceleași studii sugerează că riscul de cancer colorectal ar putea crește cu 17% pentru fiecare porție de 100 de grame de carne roșie consumată zilnic.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă ca persoanele care consumă carne să modereze consumul de carne procesată pentru a reduce riscul de cancer colorectal. Alte ghiduri dietetice recomandă, de asemenea, limitarea consumului de carne roșie sau de carne procesată, dar acestea sunt axate în principal pe reducerea aportului de grăsimi și sodiu, care sunt factori de risc pentru boli cardiovasculare și obezitate. Persoanele care sunt îngrijorate de cancer ar putea lua în considerare reducerea consumului de carne roșie sau carne procesată până când vor fi elaborate ghiduri actualizate legate în mod specific de cancer.

„Cercetările în creștere au arătat efecte negative asupra sănătății cu consumul frecvent de carne roșie, în special carne roșie procesată”, avertizează dieteticianul Julia Zumpano, de la Cleveland Clinic.

Consumul de carne roșie poate afecta sănătatea cardiovasculară

Carnea roșie este o sursă bună de proteine, vitamine B, fier și zinc, dar consumul acestui aliment crește riscul de boli cardiovasculare.

„Există dovezi care arată că prea multă carne roșie nu este bună pentru sănătatea ta. Dar calitatea, cantitatea și frecvența cărnii roșii pe care o consumați joacă un rol important asupra riscurilor pentru sănătate”, a explicat Zumpano.

Consumul de carne roșie și procesată este asociat cu rate mai mari de obezitate atât la copii, cât și la adulți.

„Cu cât consumați mai multă carne roșie, cu atât este mai mare riscul de a dezvolta boli de inimă. Nu dăm un număr stabilit de porții de carne roșie pe săptămână, deoarece acesta este specific fiecărei persoane și depinde de factorii de risc și de alte surse de grăsimi saturate pe care le consumă. Dar dacă aveți colesterolul ridicat sau încercați să preveniți bolile de inimă din cauza antecedentelor familiale sau a altor factori de risc, ar trebui să consumați cât mai puțină carne roșie”, a conchis dieteticiana americană.

