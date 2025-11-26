Studiu: Creierul copiilor începe să funcționeze în ritm de TikTok, shorts și reels, nu în cel necesar pentru școală, lectură sau activități care cer răbdare

TikTok degradează creierul- este cea mai recentă concluzie a oamenilor de știință, care atrag atenția că această rețea de socializare a devenit, pentru copii și adolescenți, un spațiu de joacă, de socializare și, uneori, de refugiu. Un studiu amplu, recent publicat, arată că a sta cu ochii în ecran uitându-te la clipuri scurte reduce semnificativ capacitatea de concentrare, degradează funcțiile cognitive și sănătatea emoțională.

Studiul a fost realizat de Universitatea Griffith din Australia pe aproape 100.000 de peroane și a fost publicat recent de American Psychological Association (APA).

Cercetătorii implicați atrag atenția că videoclipurile scurte de tip TikTok, Reels și Shorts sunt asociate cu diminuarea atenției, scăderea controlului emoțional și reducerea stimei de sine. Iar dacă pentru adulți există măcar conștiința pericolului, pentru copii, ale căror creiere sunt în plină dezvoltare, efectele pot fi mult mai profunde. Cu cât un copil urmărește mai multe videoclipuri scurte, cu atât sunt mai slabe performanțele cognitive, în special atenția, reacțiile devin întârziate, iar capacitatea de a se concentra pe sarcini lente, cum ar fi cititul sau învățarea, scade semnificativ.

„Brain rot” nu mai e o simplă metaforă

În 2024, „brain rot” (putrezirea creierului) a fost desemnat cuvântul anului de către Oxford Dictionary. Termenul se referă la deteriorarea stării mentale sau intelectuale în urma consumului excesiv de conținut online, cu precădere videoclipuri, imagini și mesaje lipsite de complexitate sau valoare informativă.

Odată cu lansarea noului studiu, înțelegem că „brain rot” nu mai e doar o metaforă, ci un sindrom neurocognitiv real, măsurabil prin teste de atenție, memorie și autocontrol, scriu jurnaliștii de la euronews.com.

