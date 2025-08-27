Studiu Deloitte: 75% dintre părinți consideră prețul mai important decât brandul în cazul produselor necesare pentru începerea anului școlar

Părinții iau în calcul variante de optimizare a bugetului alocat cumpărăturilor pentru începerea anului școlar, astfel că 75% (față de 67% în 2024) spun că vor schimba brandul cu unul mai ieftin dacă cel dorit devine scump, 65% vor cumpăra de la magazine mai accesibile în locul celor preferate, iar 51% vor alege mărcile private în defavoarea celor cu notorietate, pentru a economisi bani, reiese din studiul Deloitte back-to-school 2025. Comportamentul are la bază preocupările părinților cu privire la situația financiară personală – 83% estimează că aceasta va rămâne neschimbată sau se va deteriora față de anul trecut -, la perspectivele de încetinire a economiei (54%) și potențialele creșteri de prețuri (52%).

În aceste condiții, bugetul estimat pentru astfel de cumpărături rămâne apropiat de cel de anul trecut (echivalentul a 570 de dolari/copil, cu 14 dolari mai puțin decât în 2024), iar piața totală se menține în jurul a 31 de miliarde de dolari. Anul acesta, părinții vor plăti mai mult pentru haine și accesorii (+6%), dar vor reduce cheltuielile cu rechizitele (-3%) și cu produsele de tehnologie – computere, terminale electronice sau abonamente digitale (-8%).

Cu toate acestea, cei cu venituri mici se așteaptă să cheltuiască mai mult cu 10% față de anul trecut pe produse destinate școlii, din cauza creșterii prețurilor, în timp ce cei cu venituri medii și ridicate estimează că vor cheltui mai puțin (-7%, respectiv -9%).

Pe de altă parte, 90% dintre părinți (față de 86% în 2024) plănuiesc să își înscrie copiii la activități extrașcolare, pentru care estimează, însă, că vor cheltui mai puțin, în medie, decât anul trecut (532 de dolari pentru fiecare copil față de 582 de dolari în 2024). Aceștia susțin că astfel de activități sunt importante pentru că le dezvoltă copiilor abilități care nu pot fi înlocuite de inteligența artificială (83%), sunt benefice pentru sănătatea mintală a acestora (87%) și le ocupă timpul când ei sunt la muncă (55%).

Pentru realizarea cumpărăturilor, 83% dintre părinți (față de 77% în 2024) aleg magazinele generaliste – mass merchants – și pe cele online (68%). Magazinele fizice sunt preferate pentru achiziția de mobilă (70%) și haine și accesorii (58%), iar cele online pentru dispozitive electronice (71%), computere (69%) și rechizite școlare (54%). Totodată, 71% dintre părinți sunt dispuși să aștepte mai mult pentru livrare, pentru a beneficia de gratuitate.

În același timp, crește ponderea celor care intenționează să utilizeze rețelele sociale pentru cumpărăturile de școală (41% față de 33% în 2024), cei mai activi din acest punct de vedere fiind reprezentanții Generației Z (75%). O treime dintre participanții la studiu spun că vor folosi inteligența artificială, inclusiv generativă, la cumpărături, în principal pentru a compara prețurile și a identifica mai ușor ofertele. Pe de altă parte, 32% dintre părinți au mai mare încredere în recomandările influencerilor decât în informațiile oferite de comercianți.

„Rezultatele studiului indică faptul că prețul devine principalul criteriu în achiziționarea produselor pentru începerea școlii, dat fiind că părinții sunt tot mai preocupați de gestionarea eficientă a bugetelor în actualul context economic marcat de incertitudine în majoritatea economiilor lumii. Constrângerile bugetare cu care se confruntă statele determină și consumatorii europeni să abordeze cu prudență planurile de cheltuieli, iar cei din România cu atât mai mult, având în vedere revenirea inflației pe un trend accelerat de creștere, pe fondul liberalizării prețurilor la energie și al majorării cotei generale de TVA de la 19% la 21%. Conform prognozelor Băncii Naționale a României, inflația anuală va depăși 9% în septembrie 2025, iar la finalul anului se va situa undeva la 8,8%. Astfel, comercianții trebuie să își ajusteze politica de prețuri pentru a rămâne relevanți pentru clienții aflați în căutarea celor mai avantajoase oferte”, a declarat Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România, și Liderul industriei de retail și bunuri de larg consum.

Protejarea mediului continuă să preocupe mai mult de trei sferturi dintre părinți (37%), însă și aceștia pun pe primul loc prețul când iau în calcul cumpărarea unui produs sustenabil. Totodată, 33% ar cumpăra produse la mâna a doua când sunt disponibile și doar 18% caută activ produse sustenabile și sunt dispuși să plătească mai mult pentru ele.

Studiul Deloitte back-to-school 2025, ajuns la cea de-a 18-a ediție, este realizat pe baza unui sondaj derulat în rândul a circa 1.200 de părinți din Statele Unite ale Americii cu copii de școală.

