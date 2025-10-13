Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii actuale, investitorii din Europa Centrală privesc cu optimism ultimele luni ale anului

Impactul politicii actualei administrații SUA asupra activității firmelor de private equity este moderat, potrivit participanților la studiu

În ciuda incertitudinii actuale, investitorii din Europa Centrală (EC) privesc cu optimism ultimele luni ale anului, pe fondul unor previziuni mai echilibrate legate de evoluția economiei, al creșterii accesului la finanțare și al nivelurilor stabile ale activității pieței de capital privat, potrivit celei mai recente ediții a studiului Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey. Estimările privind climatul economic general arată un optimism moderat, în condițiile în care 58% dintre respondenți se așteaptă la menținerea condițiilor actuale, iar 24%, la îmbunătățirea acestora, în timp ce doar 18% prevăd un declin. În consecință, indicele de încredere a urcat la 133 de puncte, de la 119 puncte în iarna anului 2024, redresare care poate fi explicată prin faptul că sentimentul de incertitudine cauzat la începutul anului de implementarea noilor politici economice ale administrației SUA a început să se atenueze, mai arată studiul.

O proporție impresionantă, de 41% dintre investitorii de capital privat din regiune, se așteaptă la îmbunătățirea accesului la finanțare (mai mult cu 10 puncte procentuale față de 2024), iar 53% se așteaptă la menținerea nivelului actual în perioada următoare. Acesta este cel mai înalt nivel de optimism din ultimul deceniu și indică un mediu favorabil creditării, în contextul în care sursele de finanțare sunt din ce în ce mai disponibile, fie de la bănci sau de la creditori alternativi locali și globali, explică studiul.

În ceea ce privește activitatea pieței de private equity, 61% dintre participanții la studiu (în creștere de la 47% în 2024) se așteaptă ca aceasta să rămână constantă, iar 28% se așteaptă la o creștere. Această ediție a studiului a analizat și efectele politicii actualei administrații SUA asupra activității firmelor de capital privat, iar rezultatele indică un impact moderat. Majoritatea respondenților (54%) nu văd nicio schimbare în relațiile dintre investitorii americani și companiile din UE și regiunea Europei Centrale, 14% percep un interes și mai mare pentru regiune din partea investitorilor americani, atât în ceea ce privește operațiunile, cât și capitalul, și doar o treime (32%) văd o reducere a interesului.

În ceea ce privește companiile de care sunt interesate firmele de private equity din regiune, businessurile mature sunt în continuare preferate, 55% dintre respondenți așteptându-se ca liderii de piață să atragă cel mai mare interes (în creștere de la 48% în iarna anului 2024). Companiile mijlocii se află pe locul al doilea, 39% dintre respondenți așteptându-se ca acestea să fie cele mai căutate, în timp ce start-up-urile sunt văzute ca fiind cele mai competitive de doar 5% dintre respondenți, în scădere de la 9% în 2024.

„Prima jumătate a anului 2025 a fost caracterizată de o creștere semnificativă a numărului de achiziții de companii mai mici de importanță strategică și de o serie de exit-uri importante ale companiilor mari, care au intensificat activitatea de profil în regiunea Europei Centrale. Dimensiunea și potențialul pieței de private equity din România sunt în creștere, aspect confirmat de tranzacțiile din ultimii doi ani în diverse sectoare precum sănătate, energie, servicii financiare, retail și imobiliare, care au fost semnificative atât din punctul de vedere al volumului, cât și al valorii, mai ales datorită celor două exit-uri mari ale MidEuropa Partners din Regina Maria și Profi Rom Food. Suntem onorați că am fost implicați în multe dintre aceste proiecte de impact, fie de partea cumpărătorului, fie de cea a vânzătorului, și vedem oportunități semnificative pentru perioada următoare”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Studiul Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey analizează evoluția pieței de private equity începând din 2003, de două ori pe an.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați Deloitte.ro.

© 2025. Pentru informații, contactați Deloitte România

Articol susținut de Deloitte România