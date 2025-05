Studiu Deloitte: opt din zece organizații anticipează o creștere a investițiilor în inteligența artificială în următorul an fiscal; ponderea bugetului alocat Gen AI va fi mai mare

Încrederea liderilor globali în proiectele organizațiilor lor care folosesc inteligență artificială (artificial intelligence – AI) este în creștere, potrivit celei mai recente ediții a studiului Deloitte „The State of Gen AI in the Enterprise report: Now decide next”, opt din zece organizații (78%) anticipând o creștere a investițiilor totale în tehnologiile bazate pe AI în următorul an fiscal. Studiul evidențiază, de asemenea, că ponderea bugetului alocat soluțiilor bazate pe inteligența artificială generativă (Gen AI) înregistrează o creștere semnificativă din bugetul total destinat AI comparativ cu anul precedent. Procentul organizațiilor care alocă pentru Gen AI între 20% și 39% din bugetul total dedicat AI a crescut cu 12 puncte, în timp ce ponderea organizațiilor care dedică Gen AI mai puțin de 20% din bugetul total de AI a scăzut cu șase puncte procentuale.

În ceea ce privește provocările cu care se confruntă organizațiile atunci când dezvoltă și implementează instrumente și aplicații bazate pe Gen AI, conformarea cu reglementările (38%) este principala barieră, în creștere cu 10 puncte procentuale față de anul trecut, urmată de dificultățile legate de gestionarea riscurilor (32%) și de implementare (27%). Stabilirea unui cadru de guvernanță adecvat va necesita perseverență și o abordare strategică, șapte din zece organizații (69%) afirmând că implementarea completă a unei strategii privind guvernanța va dura mai mult de un an.

Membrii echipei de conducere executivă (CxO) sunt mai optimiști în ceea ce privește implementarea tehnologiilor bazate pe Gen AI în cadrul organizațiilor în comparație cu alți participanți la studiu. Doi din zece CxO (21%) au menționat că Gen AI contribuie deja la transformarea organizației, comparativ cu doar 8% dintre respondenții care nu fac parte din echipa de conducere. Când vine vorba de bariere în implementarea și dezvoltarea Gen AI, membrii echipelor de top management sunt mai puțin îngrijorați decât ceilalți angajați cu privire la provocări precum încrederea, managementul riscurilor, guvernanța și conformarea cu reglementările. Echipele de conducere au, de asemenea, o viziune optimistă asupra modului în care organizația răspunde acestor provocări, 47% dintre ei considerând că va dura 12 luni sau mai mult pentru a depăși barierele asociate extinderii soluțiilor de Gen AI la nivelul organizației, comparativ cu 60% dintre ceilalți angajați.

„Deși tehnologia se dezvoltă rapid, liderii de business încă se întreabă când vor obține beneficii transformaționale și nu îmbunătățiri incrementale. Raportul arată că o companie se transformă în ritmul în care poate gestiona schimbările la nivelul organizației, și nu în ritmul în care evoluează tehnologia. De asemenea, studiul încurajează liderii să rămână curioși și dispuși să pună în discuție modul tradițional de funcționare a organizațiilor. Deși incertitudinea cu privire la rezultatele concrete și la momentul obținerii lor este inevitabilă, membrii echipelor de conducere ar trebui să se concentreze pe ceea ce pot controla, și anume pregătirea organizației, în special în arii precum gestionarea datelor, managementul riscurilor, guvernanța, conformarea cu reglementările și capitalul uman”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Studiul arată, de asemenea, că agentic AI (52%) – soluții de tip software concepute pentru a îndeplini sarcini cu un nivel redus de supraveghere umană sau deloc – și sistemele de tip multiagent (45%) – o variantă mai avansată a soluțiilor de tip agentic AI – sunt considerate de către lideri ca fiind cele mai interesante tehnologii în dezvoltarea viitoare a Gen AI. Multe organizații au explorat deja dezvoltarea de agenți autonomi, 68% dintre ele făcând deja acest lucru într-o măsură moderată sau mare. Cu toate acestea, organizațiile încă explorează potențialul Gen AI, peste două treimi dintre respondenți afirmând că 30% sau mai puțin din experimentele lor actuale vor fi aplicate la scară largă în următoarele trei până la șase luni.

Chiar dacă extinderea soluțiilor bazate pe Gen AI este încă în curs de desfășurare, rentabilitatea investiției (ROI) pentru organizațiile cu cele mai avansate inițiative în materie de Gen AI este bună, 74% dintre respondenți susținând că proiectele lor le îndeplinesc sau depășesc așteptările în acest sens. Studiul subliniază că departamentul IT (28%) este cel mai avansat în ceea ce privește inițiativele bazate pe Gen AI. Pe lângă IT, cele mai avansate soluții Gen AI vizează domenii precum marketing (în special în sectorul bunurilor de larg consum), operațiuni (în energie, resurse și industrie) și securitate cibernetică (în special în domeniul serviciilor financiare).

„Pentru a obține o rentabilitate a investiției pe termen lung, companiile trebuie să avanseze dincolo de eforturile individuale și să îmbine Gen AI în procese mai avansate, inclusiv în securitatea cibernetică. Așa cum arată și studiul, acest domeniu se remarcă în ceea ce privește profitabilitatea, 44% dintre respondenți afirmând că ROI le-a depășit așteptările, mai mult decât orice alt departament din cadrul unei organizații”, a declarat Andrei Ionescu, Consulting Market Leader, Deloitte România.

Cea mai recentă ediție a a studiului Deloitte „The State of Gen AI in the Enterprise report: Now decide next” a fost efectuat în rândul a peste 2.700 de lideri de business și tehnologie cu expertiză în inteligență artificială, direct implicați în testarea sau implementarea soluțiilor bazate pe Gen AI în companii mari din 14 țări și șase industrii, inclusiv sectorul bunurilor de larg consum, energie, resurse și industrie, servicii financiare, sănătate și științe medicale, tehnologie, media și telecomunicații și servicii guvernamentale și publice.

