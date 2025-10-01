STUDIU: Doi factori neașteptați cresc riscul de cancer de prostată la bărbați

Cancerul de prostată este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer care afectează bărbații la nivel global. Potrivit ultimelor date din Globocan, într-un top 5 cele mai frecvente cancere prezente la bărbații din România, cancerul de prostată se situează pe primul loc cu peste 10.000 de cazuri noi înregistrate în anul 2022. Pe lângă factori necontrolabili precum: vârsta, genetica, antecedentele familiale, cercetătorii au descoperit recent doi factori noi care cresc atât riscul de apariție al cancerului de prostată, cât și probabilitatea ca boala să fie mai agresivă și fatală.

Observatorul global de cancer (Globocan) raporta în 2022 aproximativ 1,4 milioane de cazuri noi de cancer de prostată la nivel mondial, cu aproape 400.000 de decese. Boala este diagnosticată frecvent la vârste înaintate și nu de puține ori debutează asimptomatic sau cu simptome minime în stadiul incipient, cum ar fi dificultăți la urinare. În stadiul avansat, pacienții se pot plânge de oboseală, dureri osoase sau paralizie din cauza metastazelor.

O meta-analiză făcută recent de cercetătorii indonezieni a scos la iveală faptul că obezitatea (o afecțiune caracterizată prin exces de grăsime corporală) este puternic legată de cancerul de prostată, arătând că excesul de greutate corporală duce la modificări hormonale, cum ar fi reducerea testosteronului și creșterea estrogenului, care creează un dezechilibru hormonal ce favorizează creșterea tumorii.

Obezitatea contribuie, de asemenea, la rezistența la insulină, nivelurile mai ridicate de insulină și factori de creștere asemănători insulinei încurajează multiplicarea celulelor canceroase, reducând în același timp moartea celulară naturală. În plus, grăsimea viscerală eliberează substanțe chimice inflamatorii care deteriorează ADN-ul și creează un mediu favorabil tumorii. Obezitatea centrală, în special excesul de grăsime abdominală, este deosebit de dăunătoare, crescând riscul de cancer de prostată fatal mai mult decât supraponderalitatea generală.

Măsoară-ți riscul: Cum influențează IMC-ul cancerul de prostată

Indicele de masă corporală (IMC) se calculează prin împărțirea greutății în kilograme la pătratul înălțimii în metri. Organizația Mondială a Sănătății definește supraponderalitatea ca un IMC mai mare de 25 kg/m2 și obezitatea ca un IMC mai mare de 30 kg/m2.

Obezitatea este o problemă semnificativă de sănătate globală, cu o prevalență în creștere la nivel mondial. Studiul Global Burden of Disease Obesity a constatat că prevalența obezității s-a dublat între 1980 și 2015. Studiul Noncommunicable Disease Risk Factor Collaborations a constatat că prevalența obezității a crescut de la 3,2% la 10,8% la bărbați. Oamenii de știință din Baltimore au analizat mai multe studii legate de IMC și cancerul de prostată și s-au oprit asupra unui studiu recent din Norvegia, care a urmărit 950.000 de bărbați timp de 21 de ani și care a ajuns la concluzia că un IMC mai mare de 30 kg/m2 a crescut riscul de cancer de prostată cu 9%. Bărbații obezi cu vârsta cuprinsă între 50 și 59 de ani la finalizarea studiului au prezentat un risc crescut cu 58% de cancer de prostată; nicio altă grupă de vârstă nu a prezentat un risc crescut semnificativ statistic.

O altă analiză despre impactul IMC asupra cancerului de prostată, condusă de profesorul american Nikolaos Tzenios, a evaluat riscul de cancer de prostată la pacienții obezi. 54% dintre pacienții obezi au prezentat un risc comparativ cu bărbații care aveau IMC normal.

Explicația cercetătorilor indonezieni este că mecanismul potențial legat de riscul mai mare de cancer ar putea consta în modificările hormonale și ale căii metabolice observate la pacienții obezi.

1. Riscul de deces din cauza cancerului de prostată crește odată cu kilogramele în plus

Oamenii de știință au constatat un risc mai ridicat cu 15% de mortalitate prin cancer de prostată la pacienții cu IMC mai mare (IMC >25 kg/m2). Rata mortalității a fost, de asemenea, corelată cu creșterea IMC, ajungând la concluzia că se produce o creștere de până la 20% a mortalității specifice cancerului de prostată la fiecare creștere cu 5 kg/m2 a IMC. Această statistică arată că riscul de deces din cauza cancerului de prostată crește semnificativ odată cu creșterea în greutate. Mai exact, pentru fiecare tranșă de supraponderabilitate sau obezitate, riscul de mortalitate crește cu o cincime. Un bărbat cu un IMC de 25 kg/m2 (limită superioară pentru greutate normală) este expus unui anumit risc. Dacă IMC-ul său crește la 30 kg/m2 (pragul pentru obezitate), riscul său de deces din cauza cancerului de prostată crește cu până la 20%.

Există mai multe motive pentru care obezitatea este asociată cu o rată a mortalității mai mare. Unul ar putea fi potențiala eroare de detectare la pacienții obezi, care duce la nedetectarea cancerului până când acesta progresează într-un stadiu mai avansat. Un alt motiv ar fi modificările hormonale și metabolice din obezitate, cum ar fi nivelul de testosteron liber, asociat cu un risc crescut de cancer de prostată de grad înalt, cu caracteristici mai agresive. Există de altfel o relație liniară a IMC-ului în cancerul de prostată avansat pentru fiecare creștere de 5 kg/m2.

2. Dieta nesănătoasă și cancerul de prostată

Raportul Fondului Mondial de Cercetare a Cancerului (WCRF) confirmă faptul că o dietă bogată în alimente procesate și grase, împreună cu obezitatea, crește semnificativ probabilitatea de cancer de prostată avansat. Al treilea raport de specialitate al WCRF subliniază faptul că excesul de grăsime corporală, evaluat prin indicele de masă corporală (IMC), circumferința taliei și raportul talie-șold, crește riscul de cancer de prostată avansat. Aceasta include formele de grad înalt, metastatice și fatale ale bolii. Consumul de „fast-food” și alte alimente procesate bogate în grăsimi, amidon sau zaharuri contribuie la creșterea în greutate și la obezitate, crescând astfel riscul de cancer, mai arată raportul.

Grăsimile saturate și animale (carne roșie, lactate integrale) sunt asociate cu un risc crescut de cancer agresiv, iar lipsa fructelor, legumelor și cerealelor integrale din alimentație reduce antioxidanții protectori și fibrele.

Măsuri pentru prevenirea cancerului de prostată

Bărbații pot adopta măsuri proactive pentru a reduce riscul și a îmbunătăți starea generală de sănătate: