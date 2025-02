STUDIU: Fiecare oră petrecută de copii în fața ecranelor le crește riscul de miopie! Care sunt regulile ce pot ajuta

Tulburările de somn și agitația sunt doar două dintre consecințele majore de sănătate deja știute ale orelor îndelungate petrecute de copii în fața dispozitivelor electronice. Există însă și un alt risc major descoperit: cel de miopie. Fiecare oră cu ochii-n telefon, televizor sau calculator înseamnă un pas mai aproape de distrugerea sănătății oculare. Copiii și tinerii sunt cei mai afectați. Soluția: timp limitat în fața ecranului albastru și nelimitat afară, în aer liber.

În zilele noastre, viața fără televizor, smartphone, tabletă sau PC este de neconceput. Cei mici mânuiesc telefoanele precum jucăriile, cu o naturalețe de nedescris, copiii ceva mai mari stau în fața computerelor ore în șir fără ,,să respire”, sărind peste mese, trezindu-se înaintea părinților și culcându-se mult mai târziu decât adulții pentru a petrece încă puțin timp în lumea virtuală.

40% miopi, până în 2050

La avertizările medicilor care spun că ecranele televizoarelor, smartphone-urilor, tabletelor, computerelor produc lumină albastră artificială, dăunează somnului și produc tulburări de comportament în rândul celor mici se mai adaugă acum încă una legată de sănătatea ochilor. Și anume faptul că miopia este o problemă în creștere în rândul copiilor și tinerilor. Până în 2050, circa 40% din copii și adolescenți vor dezvolta această problemă de sănătate oculară, apreciază experții. La nivel mondial, asta înseamnă circa 750 de milioane de copii și adolescenți, potrivit studiului Global prevalence, trend and projection of myopia in children and adolescents from 1990 to 2050: a comprehensive systematic review and meta-analysis (Prevalența la nivel global, tendințele și proiecțiile legate de miopie la copii și adolescenți începând cu 1990 și până în 2050: o revizuire sistematică cuprinzătoare și metaanaliză), publicat în British Journal of Ophthalmology – Jurnalul britanic de oftalmologie. Fetele, copiii și tinerii din zonele urbane vor fi cei mai afectați, potrivit sursei mai sus citate.

Mai mult decât atât, au descoperit cercetătorii din Coreea de Sud, orice oră petrecută în fața ecranelor albastre îi aduc pe copii și adolescenți tot mai aproape de condiția de miopi. Dincolo de genetică – și ea cu rol important în dezvoltarea miopiei și asupra căreia nu se poate interveni – alți factori care cresc riscul de miopie și asupra cărora se poate interveni includ: timpul insuficient petrecut în aer liber și concentrarea prelungită asupra lucrurilor aflate în imediata apropiere.

Acest din urmă factor ar putea explica de ce timpul petrecut pe ecran a fost asociat cu un risc mai mare și severitate a miopiei. Cercetarea, Digital Screen Time and Myopia, A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis – Ecranele digitale și miopia, publicată în JAMA Network Open, în februarie 2025, are la bază analiza a 45 de studii efectuate pe această temă care a implicat 335.524 de participanți. Studiul a luat în calcul utilizarea dispozitivelor cu ecran digital, cum ar fi telefoanele mobile, consolele de jocuri și televizorul.

Rezultatele cercetării – bazate în mare parte pe date de la copii, adolescenți și adulți tineri – arată că o oră suplimentară petrecută în fața ecranului crește riscul de miopie cu 21%. Proporția crește semnificativ dacă intervalul de timp depășește patru ore. Pentru cei care sunt deja miopi o oră în plus la calculator crește cu 54% riscul ca boala să avanseze.

Cercetătorii coreeni au precizat că „pragul de siguranță” este acela de a sta în fața ecranelor sub o oră pe zi.

Preșcolarii și limitele pentru folosirea ecranelor

Tulburările de somn și cele comportamentale sunt alte riscuri de sănătate care cresc odată cu numărul de ore petrecute de copii în fața ecranelor albastre.

Dintre categoriile de copii, preșcolarii sunt cei mai expuși la tulburări ale somnului din cauza expunerii la ecrane. Utilizarea ecranului ar trebui să fie limitată la o oră sau mai puțin în fiecare zi în cazul copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, conform Academiei Americane de Pediatrie. În realitate, nu se întâmplă întotdeauna așa, motiv pentru care mai multe cercetări derulate în ultimii ani s-au aplecat asupra timpului petrecut de copii în fața ecranelor și au observat un risc mai mare de probleme de atenție și hiperactivitate la cei mici.

Cercetătorii din China au descoperit că preșcolarii cu cât petrec mai mult timp în fața ecranelor, cu atât au probleme mai mari cu somnul. Și nu doar atât. Există un risc crescut de comportament hiperactiv, apar probleme de atenție și probleme emoționale, ceea ce-i poate determina pe copii să caute să folosească și mai mult ecranele. Astfel devine un cerc vicios.

„Mai mult timp la ecrane înseamnă un risc mai mare de a experimenta comportamente hiperactive și neatente, cum ar fi agitația și incapacitatea de a rămâne nemișcat, împreună cu probleme emoționale. În plus, am observat că timpul prelungit în fața ecranelor are ca rezultat o calitate mai slabă a somnului la copii, cu simptome precum: adormirea greoaie noaptea, perioade de somn mai scurte și probabilitatea de a se trezi în timpul somnului”, a precizat prof. dr. Shujin Zhou, cercetător la Institutul de Educație Timpurie a Copilăriei de la Universitatea Shanghai.

Potrivit omului de știință chinez, acești copii somatizează adesea și se plâng că nu se simt bine fizic, că au dureri de cap sau de stomac. De altfel, cercetătorii implicați în acest ultim studiu au analizat datele provenite de la 571 de mame de copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani care trăiesc în Shanghai. Aproximativ două treimi dintre ei erau singurii copii la părinți. Mamele au raportat timpul petrecut pe ecranul copiilor lor și, de asemenea, au evaluat 25 de afirmații ca fiind neadevărate, oarecum adevărate sau cu siguranță adevărate despre copiii lor. Mamele au raportat despre obiceiurile de somn ale copiilor, astfel că cercetătorii au putut trage concluzii relevante. Oamenii de știință chinezi nu numai că au raportat că există o relație între timpul petrecut pe ecran și problemele de somn, între somn și problemele de atenție și hiperactivitate; ci au observat că și calitatea somnului joacă un rol cheie.

„În aceste relații, calitatea somnului servește ca un mediator parțial între timpul petrecut pe ecran și problemele de atenție hiperactivă și simptomele emoționale. Asta înseamnă că timpul petrecut pe ecran afectează mai întâi calitatea somnului, care apoi influențează și mai mult hiperactivitatea și emoțiile copilului”, a spus Zhou.

Lumina albastră îi afectează și pe adolescenți

Nu doar preșcolarii își dau somnul peste cap din cauza ecranelor cu lumina albastră. Acestea perturbă ciclul somn-veghe al tuturor, fie copii, fie adulți, dar sensibilitatea la lumină în timpul adolescenței afectează foarte mult producția de melatonină care induce somnul, explică Fundația Somnului.

De fapt, lumina albastră suprimă producția de melatonină, un hormon responsabil cu starea de somnolență, păcălind creierul să nu producă melatonină înainte de culcare. Acest lucru îi face pe cei care stau în fața ecranelor să se simtă mai puțin somnoroși decât ar trebui la culcare. Un studiu a constatat că expunerea la lumina de seară a suprimat melatonina de două ori mai mult la copii decât la adulți. Vârsta copilului și stadiul de dezvoltare pot determina, de asemenea, impactul. Copiii care nu trecuseră încă prin pubertate au experimentat o suprimare semnificativ mai mare a melatoninei.

Somnul însă este esențial pentru copiii de școală, iar timpul excesiv petrecut pe ecran poate duce la simptome de insomnie, dificultăți de a adormi și lipsa de concentrare a doua zi. Au venit cu dovezi cercetătorii la reuniunea anuală a Societății Europene de Endocrinologie, ECE din 2019, care au arătat că somnul adolescenților poate fi îmbunătățit după doar o săptămână de limitare a expunerii lor seara la ecranele care emit lumină albastră. Adolescenții nu doar că își pot îmbunătăți calitatea somnului, dar pot reduce simptomele de oboseală, lipsa de concentrare și starea de rău.

Lipsa somnului nu cauzează doar simptome imediate de oboseală și slabă concentrare, ci poate crește, de asemenea, riscul unor probleme de sănătate mai grave pe termen lung, cum ar fi obezitatea, diabetul și boli de inimă. Dr. Dirk Jan Stenvers, de la Departamentul de Endocrinologie și Metabolism din Amsterdam, a atenționat că: „adolescenții petrec din ce în ce mai mult timp pe dispozitive cu ecrane și plângerile legate de somn sunt frecvente la această grupă de vârstă”.

În opinia cercetătorului olandez, aceste probleme de somn se pot rezolva cu ușurință reducând la minimum utilizarea ecranului seara sau expunerea la lumina albastră.

Fără televizor în camera copilului în primii ani de viață

În momentul de față, televiziunea reprezintă aproximativ 42% din timpul zilnic pe ecran în rândul copiilor între 0 și 8 ani. Academia Americană de Pediatrie recomandă ca copiii să fie limitați la 2 ore de televizor pe zi, iar copiii sub 2 ani să nu se uite la televizor.

Cercetătorii de la Universitatea din Massachusetts au studiat impactul vizionării la TV și al prezenței televizorului în dormitor asupra somnului copiilor mici. Au fost observați 470 de copii cu vârsta cuprinsă între 33 și 71 de luni, instruiți să poarte un ceas actigraf timp de 16 zile.

Copiii care s-au uitat mai mult la televizor și au avut televizoare în dormitor au afișat o durată de somn semnificativ mai scurtă și un somn mai prost, dar au și dormit mult mai mult în timpul zilei. Cu toate acestea, somnul total de 24 de ore a fost mai scurt pentru cei care se uitau mai mult la televizor și aveau televizoare în dormitor, comparativ cu cei care nu aveau televizoare în dormitoare.

Copiii care aveau televizoare în dormitoare s-au uitat la televizor mai târziu în timpul nopții, au urmărit mai multe programe TV pentru adulți și au avut un efect negativ mai mare decât copiii fără televizoare în dormitoare. Aceste constatări sugerează că utilizarea televizorului la copiii mici afectează durata și calitatea somnului, iar somnul în timpul zilei nu compensează aceste efecte negative.

Expunerea la TV în cazul copiilor a fost asociată cu o durată mai scurtă a somnului raportată de părinți, precum și cu coșmaruri și oboseală în timpul zilei. În cazul copiilor cu vârste de 4-7 ani, oamenii de știință au raportat că fiecare oră de televizor a fost asociată cu o scădere cu 7 minute a duratei somnului pe timp de noapte.

Copiii care se uită la televizor după ora 19.00 au mai multă rezistență la culcare, mai multă anxietate în timpul somnului, durata mai scurtă a somnului și începutul somnului mai lung în comparație cu copiii care se uită doar la televizor în timpul zilei. Părinții ar trebui să stabilească limite pentru timpul petrecut de copii pe ecrane și să comunice cu copiii lor despre importanța somnului, recomandă specialiștii.

SURSA FOTO: Dreamstime.com