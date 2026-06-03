SUA acuză doi virusologi că au încercat să introducă fiole cu mpox în țară

Doi virusologi de la un laborator guvernamental din Statele Unite au fost acuzați că au introdus ilegal în țară fiole cu virus mpox inactiv din Africa și că au mințit în timpul discuțiilor cu anchetatorii pe un aeroport din Michigan, relatează ABC News.

Procurorii i-au trimis în judecată într-o instanță din Detroit pe Vincent Munster, care conduce secția de ecologie virală de la Rocky Mountain Laboratories din Montana și împotriva lui Claude Kwe, care lucrează alături de acesta.

Munster și Kwe au fost opriți în ianuarie pe Aeroportul Metropolitan Detroit, după un zbor din Paris și o ședere de nouă zile în Republica Congo. Un focar al bolii mpox a fost asociat cu peste 2.000 de decese în Congo, o vastă țară din Africa Centrală. Focarul care a durat doi ani a fost declarat încheiat în aprilie.

Potrivit FBI, Munster „a negat categoric” că s-ar fi întors în Statele Unite cu materiale biologice sau probe.

Ce acuzații le aduce FBI celor doi virusologi

FBI susține însă că testele efectuate ulterior au arătat că Munster și Kwe transportau fiole cu virus mpox inactiv. Agenții federali spun că Munster și Kwe nu au avut autorizațiile necesare pentru a intra în țară cu astfel de mostre.

„Orice efort deliberat de a ascunde și introduce ilegal materiale biologice în Statele Unite fără autorizația corespunzătoare reprezintă o încălcare a încrederii publice și ar fi putut pune populația în pericol”, a declarat Marcus Sykes de la biroul inspectorului general al Departamentului Sănătății.

Documentele depuse de guvern la instanță nu menționează motivul pentru care Munster și Kwe ar fi dorit să aducă virusul mpox inactiv la laboratorul lor. Însă FBI a precizat că cei doi sunt virusologi care au desfășurat activități extinse de cercetare asupra mpox.

Cele mai frecvente simptome ale mpox, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, sunt erupțiile cutanată și febra, însă boala poate provoca uneori afecțiuni grave. Majoritatea persoanelor se recuperează complet.

Copil tratat într-un centru medical din Congo. Foto: Zanem Nety Zaidi / Xinhua News / Profimedia

OMS a declanșat două alerte de sănătate publică din cauza mpox

Mpox, cunoscut anterior sub denumirea de variola maimuței („monkeypox”), a fost identificată pentru prima dată de oamenii de știință în 1958, în timpul unor focare descoperite la maimuțe ce prezentau simptome asemănătoare variolei.

Până acum câțiva ani, majoritatea cazurilor umane erau observate la persoane din Africa Centrală și de Vest care avuseseră contact apropiat cu animale infectate.

În 2022, s-a confirmat pentru prima dată că virusul se poate transmite prin contact sexual. După izbucnirea noului focar din Congo, cazuri de mpox au fost identificate în peste 70 de țări care nu raportaseră anterior cazuri.

OMS a declanșat în 2024 a doua alertă de sănătate publică globală în doar doi ani din cauza mpox. Alerta a fost ridicată în luna septembrie a anului trecut.