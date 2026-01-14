SUA afirmă că vor termina de construit un reactor nuclear pe Lună în doar câțiva ani

NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind hotărâte să realizeze acest obiectiv, conform declarațiilor făcute marți de administratorul NASA, Jared Isaacman, scriu Space.com și Agerpres.

NASA lucrează de câțiva ani la prototipul unui reactor nuclear care să poată alimenta una sau mai multe baze pe suprafața selenară, iar Sean Duffy, fostul administrator interimar al NASA, a declarat în luna august a anului trecut că SUA au trecut de la faza de studiere a proiectului la cea de implementare.

Reactorul ar urma să fie construit ca parte a programului Artemis prin care SUA își propun să aducă din nou astronauți pe suprafața Lunii și să stabilească baze pe satelitul natural al Pământului.

În decembrie, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv privind începerea construcției unei astfel de baze până în 2030 și pentru ca un reactor nuclear să fie gata de funcționare pe Lună în același orizont de timp.

Oficialii americani amintesc de misiunile Apollo și Proiectul Manhattan

NASA și Departamentul american pentru Energie (DOE) au anunțat marți că au semnat un memorandum în care își reafirmă angajamentul de a respecta acest termen limită.

„În cadrul politicii spațiale naționale a președintelui Trump, America este determinată să revină pe Lună, să-și construiască infrastructura necesară pentru a rămâne acolo și să facă investițiile necesare pentru următorul salt gigantic spre Marte și dincolo (de această planetă)”, a declarat șeful NASA, miliardarul Jared Isaacman.

„Istoria arată că atunci când știința și inovația americană se unesc, de la Proiectul Manhattan la misiunea Apollo, națiunea noastră conduce lumea spre atingerea unor noi frontiere considerate cândva imposibile”, a susținut și secretarul american pentru Energie, Chris Wright, în declarația comună cu administratorul NASA. „Acest acord continuă această moștenire”, a subliniat el.

Centralele nucleare sunt indispensabile pentru avanposturile umane din spațiul îndepărtat, așa cum vor fi cele de pe Lună și Marte. Sistemele de fisiune nucleară pot genera electricitate în mod continuu timp de ani de zile, fără a fi necesară reaprovizionarea lor cu combustibil și nu sunt afectate de condițiile de vreme sau de lumină solară.

Totuși, trebuie precizat că, în pofida declarațiilor optimiste ale oficialilor americani, programul Artemis a fost afectat de numeroase întârzieri și amânări.

În octombrie anul trecut, fostul administrator al NASA a amenințat SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, că i-ar putea retrage contractul pentru construirea landerului lunar, din cauza întârzierilor. Însă SpaceX nu este singura parte implicată în proiect care nu a reușit să respecte termenele-limită ambițioase trasate de NASA.

SUA se tem că vor fi întrecute de China în noua cursă pentru Lună

Planurile sunt în concordanță cu accentul pus de administrația Trump pe zborurile spațiale cu echipaj uman. Casa Albă a propus un buget care ar crește fondurile pentru acest tip de misiuni în 2026, în timp ce susține reduceri majore pentru alte programe – inclusiv o tăiere de aproape 50% pentru misiunile științifice.

Directiva privind reactorul nuclear prevede ca agenția să solicite propuneri din partea industriei pentru un reactor nuclear de 100 kilowați, care să fie lansat până în 2030. Reactorul ar urma să fie un element esențial pentru revenirea astronauților pe suprafața Lunii. NASA finanțase anterior cercetări pentru un reactor de 40 kilowați destinat utilizării pe Lună, cu planuri de lansare în prima parte a anilor 2030.

Țara care va avea prima un reactor ar putea „declara o zonă de excludere, ceea ce ar inhiba semnificativ Statele Unite”, se arată în directivă – un indiciu al îngrijorării agenției cu privire la un proiect comun lansat în acest sens de China și Rusia, în 2024

FOTO articol: Dreamstime.com.