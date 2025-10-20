NASA acuză compania spațială a lui Elon Musk de întârzieri în programul pentru revenirea pe Lună și amenință că îi va lua contractul de teama chinezilor

Administratorul NASA a declarat luni că agenția spațială americană va deschide concurenței contractul pentru misiunea sa lunară Artemis 3 pentru a permite altor companii să vină cu oferte după ce SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, a rămas în urmă față de calendarul stabilit, relatează Reuters.

„Sunt în procesul de a deschide acel contract. Cred că vom vedea companii precum Blue [Origin] implicându-se, și poate și altele”, a spus administratorul NASA, Sean Duffy – care este totodată și secretar al Transporturilor al Statelor Unite – în cadrul emisiunii Fox & Friends de la Fox News.

Blue Origin este compania aerospațială fondată de miliardarul american Jeff Bezos, rivalitatea dintre acesta și Musk fiind de notorietate.

„Vom avea o cursă spațială între companiile americane, pentru a vedea cine poate să ne ducă înapoi pe Lună mai repede”, a spus Duffy.

SUA și China vor ambele să pună un astronaut pe Lună

Seria de misiuni Artemis, în valoare de miliarde de dolari, are ca obiectiv readucerea oamenilor pe Lună, în timp ce China plănuiește propria aselenizare cu taikonauți în 2030. Artemis 3 este programată pentru anul 2027, folosind racheta Starship a companiei SpaceX.

Însă Duffy a declarat că SpaceX nu respectă calendarul și ar putea face ca Statele Unite să rămână în urma rivalei lor, în condițiile în care președintele Trump dorește ca misiunea să aibă loc înainte de încheierea mandatului său la Casa Albă, în ianuarie 2029.

„[SpaceX] sunt în întârziere, iar președintele vrea să se asigure că îi vom întrece pe chinezi”, a spus Duffy pentru Fox News.

El a mai spus că misiunea Artemis 2, un zbor de zece zile în jurul Lunii și înapoi care implică sisteme construite de Boeing, Northrop Grumman și Lockheed Martin, ar putea fi devansată pentru februarie 2026. În prezent, misiunea este programată să aibă loc în luna aprilie a anului viitor.

Potrivit presei americane, Jeff Bezos și directorul general al Blue Origin, Dave Limp, au vorbit cu Trump în timpul verii, când președintele republican se afla într-un conflict deschis cu Musk, pe care l-a amenințat inclusiv cu expulzarea din SUA.