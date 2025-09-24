SUA anunță tăierea a miliarde de dolari din fondurile pentru energia verde, după declarația lui Trump despre schimbările climatice

Departamentul american al Energiei a anunțat miercuri că intenționează să anuleze fonduri de peste 13 miliarde de dolari pe care administrația Biden le promisese pentru subvenționarea energiei eoliene, solare, a bateriilor și a vehiculelor electrice, relatează Reuters.

Deocamdată nu a fost clar ce fonduri sunt vizate.

„Prin returnarea acestor fonduri contribuabilului american, administrația Trump își afirmă angajamentul de a promova o energie americană mai accesibilă, fiabilă și sigură și de a fi administratori mai responsabili ai banilor contribuabililor”, a declarat departamentul.

În discursul adresat marți în Adunarea Generală a ONU, președintele american Donald Trump a spus despre schimbările climatice drept „cea mai mare înșelătorie din istorie”, iar despre conceptul de amprentă de carbon că este „o farsă inventată de oameni cu intenții răuvoitoare”.

Donald Trump a pledat pentru maximizarea producției de petrol și gaze, care era deja la un nivel record când a revenit la Casa Albă în ianuarie, reducând în același timp subvențiile pentru energia regenerabilă și vehiculele electrice.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a menționat anularea fondurilor într-o conferință de presă la New York.

Wright susține că Trump a transmis un mesaj potrivit căruia ONU și multe țări „pur și simplu au deviat complet de la drumul cel bun în ceea ce privește schimbările climatice, exagerându-le drept cea mai mare amenințare la adresa lumii. Asta a generat cheltuieli masive cu un impact pozitiv foarte mic”.

Totuși, numărul locurilor de muncă din industriile energiei solare, eoliene și ale altor industrii de energie curată a crescut de trei ori mai rapid decât în ​​restul domeniilor de activitate din SUA în 2024, arată un studiu publicat săptămâna trecută de grupul de advocacy pentru mediu E2, care susține că multe dintre ele riscă să dispară din cauza eforturilor lui Trump împotriva energiei regenerabile.

Secretarul american a mai spus că nu niciun plan pentru o eventuală participare la discuțiile ONU privind clima din Brazilia, în noiembrie. Pe de altă parte, Wright a afirmat că îi place să discute despre energie și climă cu oameni care văd lucrurile diferit față de el, așa că „nimic nu este imposibil” când vine vorba de prezența sa în Brazilia.