SUA anunță un nou deces în rândul armatei ca urmare a atacurilor Iranului. Victima a fost grav rănită în același atac în care au mai fost uciși trei soldați

SUA anunță un nou deces în rândul armatei ca urmare a atacurilor Iranului. Victima a fost grav rănită în același atac în care au mai fost uciși trei soldați
Atac iranian semnalat în zona în care se află Ambasada SUA în orașul Kuwait. Foto: AFP / AFP / Profimedia

Armata americană precizează că un soldat a murit după ce a fost rănit în atacul „inițial” al Iranului. Un oficial american și o sursă familiarizată cu situația au declarat pentru CNN că este vorba de același atac asupra trupelor americane din Kuweit în care au mai murit trei soldați americani.

„La ora 7:30 dimineața, ora Estului (n.r. 14:30 în România), pe 2 martie, patru membri ai armatei americane au fost uciși în luptă”, a declarat Comandamentul Central al SUA într-o postare pe X. „Al patrulea membru al armatei, care a fost grav rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a cedat în cele din urmă rănilor sale.”

Cu o zi înainte, armata americană anunță că în urma atacurilor iraniene au fost uciși 3 soldați americani, 5 au fost răniți grav. Alți câțiva au suferit răni minore provocate de șrapnel și comoții cerebrale, au mai precizat oficialii.

Ministerul Sănătății din Kuwait a anunțat la rândul său, cu o zi în urmă, că un om a murit și 32 au fost răniți în urma atacurilor iraniene asupra acestui stat.

Dan Caine, şeful Statului Major al Forțelor Întrunite ale Armatei americane, urmează să susțină astăzi o conferință de presă cu privire la operațiunea SUA în Iran, alături de secretarul apărării Pete Hegseth.

Trump anticipase pierderi de vieți omenești

Iranul a răspuns atacului lansat de SUA și Israel lansând lovituri împotriva bazelor americane din regiune. Trump a admis într-o declarație video postată sâmbătă dimineață că unii militari americani și-ar putea pierde viețile.

„Viețile eroilor americani curajoși ar putea fi pierdute și am putea avea victime – ceea ce se întâmplă adesea în război – dar nu facem acest lucru pentru prezent. Facem acest lucru pentru viitor și este o misiune nobilă”, a spus președintele.

Iranul a lansat în valuri atacuri cu rachete și drone în întreaga regiune, cu explozii raportate în Israel și în statele din Golf, inclusiv Emirate Arabe Unite, Qatar și Bahrain.

