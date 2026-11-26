Autoritățile de reglementare din SUA au acordat, pentru prima dată, companiei SpaceX undă verde pentru lansarea unui milion de sateliți pe orbita Pământului, în vederea construirii unor centre de date în spațiu, relatează BBC.

SpaceX, deținută de Elon Musk, vrea să utilizeze lumina solară pentru a alimenta sateliții care vor procesa date pentru inteligența artificială și vor transmite rezultatele înapoi pe Pământ.

„O ingeniozitate americană”

Proiectul, cunoscut sub numele de Starmind, va „sprijini economia americană în plină expansiune a superinteligenței”, a declarat miercuri Comisia Federală pentru Comunicații (FCC).

La rândul său, președintele FCC, Brendan Carr, a declarat că proiectul „deschide o nouă frontieră îndrăzneață pentru infrastructura informatică necesară susținerii poziției de lider și a creșterii economice a Americii”.

„Acesta este genul de ingeniozitate americană care poate uni punctele noastre forte în domeniul spațial și al tehnologiei avansate, ne poate consolida poziția de lider economic și poate spori prosperitatea aici, acasă”, a spus Carr.

Mesajul lui Elon Musk

Aprobarea FCC vine într-un moment în care comunitățile din întreaga SUA s-au opus extinderii centrelor de date la sol.

SpaceX consideră că „centrele de date orbitale” reprezintă cea mai eficientă soluție din punct de vedere al costurilor și al consumului energetic pentru a răspunde cererii tot mai mari de putere de calcul pentru AI, care depășește „capacitățile terestre”.

„Apreciez foarte mult. Acesta va fi un mare avantaj pentru America și pentru întreaga lume”, a scris Elon Musk, pe X.

Conform licenței FCC, lansarea sateliților trebuie să înceapă cel târziu în noiembrie 2033. SpaceX va avea obligația de a avea 10% din sateliți desfășurați până în noiembrie 2035, procentul urmând să crească la 50% până în noiembrie 2038. Compania a declarat deja că dorește să lanseze primul său satelit Starmind anul viitor.

La fel ca actuala rețea Starlink a SpaceX, care oferă internet de mare viteză prin intermediul a peste 10.000 de sateliți, sateliții Starmind vor opera pe orbita joasă a Pământului, la altitudini cuprinse între 500 și 2.000 km. Sateliții Starmind vor comunica cu cei din rețeaua Starlink, transmițând ulterior datele către Pământ.