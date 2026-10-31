SUA au avertizat Rusia că Moscova riscă un atac terorist, anunță FSB. Alerta emisă de ambasada americană

Serviciul Federal de Securitate (FSB) a declarat, sâmbătă, că a fost informat de Statele Unite cu privire la un atac terorist planificat la Moscova, potrivit AFP și Reuters.

„Am primit de la partenerii americani informații referitoare la planuri pentru un atac terorist la Moscova. Luăm măsurile corespunzătoare”, a declarat FSB pentru presa de stat.

Într-un comunicat separat, Ambasada SUA la Moscova a emis o alertă de securitate urgentă, avertizând că în capitala rusă este posibil să aibă loc „un eveniment cu victime multiple”, notează The Moscow Times.

„Ambasada SUA la Moscova are cunoștință de o amenințare credibilă privind un eveniment cu victime multiple astăzi, 31 octombrie, la Muzeul-Rezervație Țarițîno din Moscova”, a afirmat misiunea diplomatică americană, precizând că „guvernul SUA se coordonează cu autoritățile ruse competente în privința unui răspuns”.

Ambasada i-a îndemnat pe oameni să evite zona și să ia măsuri pentru siguranța personală.

În 2024, SUA avertizaseră Rusia cu privire la o amenințare teroristă iminentă, înaintea atacului de la Crocus City Hall din 22 martie, soldat cu 145 de morți și sute de răniți.

După atac, șeful spionajului rus, Serghei Narîșkin, a calificat informațiile primite în prealabil de la partea americană drept „prea generale”.

„Serviciul Federal de Securitate a primit unele informații de la serviciile de informații americane că, din păcate, așa ceva era posibil. Dar, așa cum au spus colegii noștri ruși, informațiile au fost prea generale și nu ne-au permis să-i identificăm pe deplin pe cei care au comis această crimă teribilă”, a spus șeful servicului rus de informații externe.