SUA avertizează Iranul că vor acționa „într-un alt mod” în caz de eșec / Teheran: „Dacă vor benzină la 6 dolari, pot continua să blufeze”

Statele Unite și Iranul încearcă să deblocheze negocierile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. În timp ce Washingtonul insistă pe o rezolvare rapidă prin diplomație, Teheranul transmite că nu va ceda în fața amenințărilor.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat luni, la New Delhi, că Washingtonul va încheia fie un acord favorabil, fie va aborda situația cu această țară „într-un alt mod”. El a precizat că se vor acorda diplomației toate șansele înainte de a explora „alternative” în acest conflict care durează de trei luni, potrivit Reuters.

Există „o propunere destul de solidă pe masă în ceea ce privește capacitatea lor de a deschide strâmtoarea, de a iniția negocieri foarte reale, semnificative și limitate în timp cu privire la problema nucleară, și sperăm că vom reuși”, a adăugat Rubio.

Un acord de pace se apropie, dar ar putea dura câteva zile până la finalizare, afirmă un oficial american citat de presa din Statele Unite. „Oficialul a declarat că părțile au convenit, în principiu, asupra redeschiderii Strâmtorii Hormuz și asupra angajamentului Iranului de a elimina uraniul său puternic îmbogățit, dar a subliniat că acordul nu a fost încă semnat”, scrie The New York Times.

Președintele Donald Trump a cerut duminică reprezentanților săi să nu se grăbească în încheierea vreunui acord și a scris pe Truth Social că blocada SUA asupra navelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz va „rămâne în vigoare și va produce efecte până când se va ajunge la un acord, care va fi certificat și semnat”.

Într-o altă postare, liderul de la Casa Albă a ripostat la adresa criticilor care contestă negocierile, afirmând că orice acord pe care îl va încheia va fi „unul bun și corect” și va fi mai bun decât acordul nuclear negociat de administrația Obama. „Nimeni nu a văzut acordul și nimeni nu știe ce conține”, a scris el. „Nici măcar nu a fost încă negociat în întregime. Așadar, nu-i ascultați pe ratații, care critică ceva despre care nu știu nimic.”

Ebrahim Rezaei, purtătorul de cuvânt al parlamentului iranian, a comentat luni situația pe platforma X. El a subliniat că în diplomație tactica este „acțiune pentru acțiune”, iar Iranul nu va ceda în fața presiunilor sau a amenințărilor. Dacă Statele Unite doresc un acord, ar trebui să negocieze, însă, „dacă vor benzină la 6 dolari, pot continua să blufeze”, a adăugat oficialul iranian pe X.

Cele două părți rămân în dezacord cu privire la mai multe chestiuni dificile, precum ambițiile nucleare ale Iranului, războiul Israelului în Liban cu miliția Hezbollah susținută de Iran și cererile Teheranului privind ridicarea sancțiunilor și eliberarea a zeci de miliarde de dolari din veniturile din petrolul iranian înghețate în bănci străine.

Bombardamentele americane și israeliene asupra Iranului au ucis mii de oameni înainte de a fi suspendate la începutul lunii aprilie. Israelul a ucis, de asemenea, alte mii de persoane și a alungat sute de mii din casele lor în Liban, pe care l-a invadat în urmărirea grupării militante Hezbollah, în timp ce atacurile iraniene asupra Israelului și a statelor vecine din Golf au ucis zeci de persoane.

Orice acord care ar consolida actualul armistițiu fragil ar aduce o ușurare piețelor, dar nu ar dezamorsa imediat criza energetică globală, care a determinat creșterea costurilor combustibilului, îngrășămintelor și alimentelor.

În ciuda tensiunilor, există un optimism în creștere că Statele Unite și Iranul se apropie de un acord de pace, scrie Reuters. Trump a ridicat sâmbătă așteptările privind un acord iminent, când a declarat că Washingtonul și Teheranul au „negociat în mare parte” un memorandum de înțelegere privind un acord de pace care ar redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Pe acest fond, prețurile petrolului au scăzut luni cu aproximativ 6%, atingând minimul ultimelor două săptămâni, scrie site-ul Iran International. Înainte de conflict, această cale navigabilă crucială transporta o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.