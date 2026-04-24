SUA confirmă că îl vor invita pe Putin la summitul G20 de la Miami. Trump: „Dacă ar veni, probabil ar fi foarte util”

În ciuda confirmării, Trump s-a arătat sceptic cu privire la prezența lui Putin la summit, scriu AFP și Washington Post.

Statele Unite îl vor invita pe președintele Vladimir Putin să participe la summitul G20 de la Miami din luna decembrie a acestui an, a confirmat joi un înalt oficial american, deși președintele Donald Trump a declarat ulterior că se îndoiește că liderul rus va accepta invitația.

Statele Unite sunt gazda G20 în 2026, iar Trump a promis un summit fastuos al liderilor în perioada 14-15 decembrie la complexul său National Doral din Florida.

„Toți membrii G20 vor fi invitați să participe la reuniunile ministeriale și la summitul liderilor”, a declarat un înalt oficial al administrației Trump.

„Deocamdată nu s-au trimis invitații oficiale, dar Rusia este membră a G20 și va fi invitată să participe la reuniunile ministeriale și la summitul liderilor”, a declarat un înalt oficial al administrației, citat de Washington Post.

„Sincer să fiu, mă îndoiesc că ar veni”

În ciuda confirmării, Trump însuși s-a arătat sceptic cu privire la invitația adresată lui Putin în timpul unei discuții cu reporterii mai târziu în cursul zilei de joi.

„Nu știu dacă va veni. Sincer să fiu, mă îndoiesc că ar veni”, a spus Trump, înainte de a adăuga că ar saluta vizita. „Dacă ar veni, probabil ar fi foarte util”, a spus el.

În același timp, Trump și-a reînnoit criticile la adresa fostului președinte Barack Obama pentru că a exclus Rusia din G8 în 2014, după anexarea Crimeei. „Președintele Putin a fost foarte jignit de acest lucru, pe bună dreptate”, a spus Trump.

Rusia nu a mai venit la G20 din 2019

G20 este un forum interguvernamental care reunește reprezentanți ai celor mai mari 19 economii ale lumii, precum și ai Uniunii Europene și ai Uniunii Africane. Summitul, organizat anual, reprezintă o ocazie pentru liderii mondiali de a discuta probleme globale urgente.

Rusia nu a mai participat fizic la summituri începând din 2019, inițial din cauza pandemiei COVID, iar ulterior din cauza invaziei Ucrainei în 2022 și a mandatului de arestare emis ulterior împotriva lui Putin de către Curtea Penală Internațională (CPI).

Președintele Joe Biden a declarat în 2022 că va susține excluderea Rusiei din G20.

Statele Unite nu sunt membre ale CPI și, prin urmare, nu sunt obligate să-l rețină pe liderul rus dacă acesta pune piciorul pe teritoriul american. Putin și Trump s-au întâlnit personal în Alaska în august anul trecut, în cadrul negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina.

Kremlinul spune că Putin nu a decis dacă va merge la summit

Anterior, Kremlinul a declarat că Putin nu a decis încă dacă va participa la summitul din decembrie.

Viceministrul rus de externe Aleksandr Pankin, citat de agențiile de presă ruse, a indicat miercuri că țara sa a fost invitată să participe la acest summit „la cel mai înalt nivel”.

„Nu a fost luată încă nicio decizie de acest fel, dar Rusia a participat la fiecare summit la nivelul adecvat”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în briefingul de presă.

„Când se va apropia summitul, va fi luată o decizie cu privire la formatul participării noastre”, a adăugat el.