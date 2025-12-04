„SUA cumpără combustibil nuclear de la noi”. Ajuns în India pentru prima vizită de la începutul războiului, Putin are o întrebare pentru Trump

Președintele rus Vladimir Putin discută cu prim-ministrul indian Narendra Modi, în timp ce călătoresc împreună în același vehicul, după sosirea pe Aeroportul Internațional Indira Gandhi, pe 4 decembrie 2025, în New Delhi, India. FOTO: Prime Minister Handout/Press Inf/Planet Pix via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a contestat presiunile puternice exercitate de SUA asupra Indiei pentru a nu cumpăra combustibil rusesc, la începutul vizitei oficiale de două zile, în cadrul căreia a fost întâmpinat la sosire de premierul indian Narendra Modi, scrie Reuters.

Putin a făcut aceste declarații într-un interviu acordat postului de televiziune indian India Today, difuzat la câteva ore după aterizarea lui la New Delhi, pentru o vizită în cadrul căreia cele două țări încearcă să stimuleze comerțul reciproc și să extindă gama de produse tranzacționate.

Prima vizită a lui Putin în India în ultimii patru ani, deci de la începutul războiului din Ucraina, are ca scop creșterea vânzărilor de petrol, sisteme de rachete și avioane de luptă rusești și extinderea relațiilor comerciale dincolo de domeniul energiei și al echipamentelor din domeniul apărării, în contextul presiunilor exercitate de SUA asupra Indiei pentru a se distanța de Moscova din cauza invadării Ucrainei.

„SUA cumpără combustibil nuclear din Rusia”

New Delhi și Moscova au legături puternice care datează din perioada fostei Uniuni Sovietice, iar Rusia a fost principala sursă de arme pentru India timp de decenii. India a devenit, de asemenea, principalul cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse după ce Moscova a lansat invazia din Ucraina în februarie 2022.

Cu toate acestea, importurile de țiței ale Indiei vor atinge luna aceasta cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, în urma aplicării de către SUA a unor tarife punitive asupra produselor indiene și a înăspririi sancțiunilor împotriva Rusiei, administrația președintelui american Donald Trump afirmând că achizițiile de țiței rusesc ieftin de către India contribuie la finanțarea războiului Moscovei în Ucraina.

„Statele Unite însele încă cumpără combustibil nuclear de la noi pentru propriile centrale nucleare. Acela este tot combustibil”, a declarat Putin pentru India Today.

„Dacă SUA au dreptul să cumpere combustibilul nostru, de ce India nu ar avea același privilegiu? Această întrebare merită o examinare aprofundată și suntem gata să o discutăm, inclusiv cu președintele Trump”, a spus liderul de la Kremlin.

India afirmă că tarifele vamale impuse de Trump sunt nejustificate și nerezonabile și a subliniat comerțul continuu al SUA cu Moscova. SUA și Uniunea Europeană continuă să importe energie și mărfuri rusești în valoare de miliarde de dolari, de la gaz natural lichefiat (GNL) la uraniu îmbogățit.

„Comerțul cu petrol între Rusia și India se desfășoară fără probleme”

„Există o anumită scădere a cifrei de afaceri comerciale totale în primele nouă luni ale acestui an”, a spus Putin când a fost întrebat dacă achizițiile de petrol ale Indiei au scăzut sub presiunea Occidentului.

„Este doar o ajustare minoră. În ansamblu, cifra de afaceri a comerțului nostru se situează aproape la același nivel ca înainte”, a precizat președintele rus.

El a adăugat: „Comerțul cu produse petroliere și țiței… cu petrolul rusesc, se desfășoară fără probleme în India.”

Întrebat cum ar trebui India și Rusia să se raporteze la Trump și la taxele lui vamale, Putin a răspuns că președintele SUA are consilieri care consideră că de implementarea unor astfel de politici tarifare va beneficia în cele din urmă economia americană. „ Sperăm că, în cele din urmă, toate încălcările regulamentelor Organizației Mondiale a Comerțului vor fi rectificate”, a menționat liderul de la Kremlin.

Modi i-a oferit lui Putin o primire călduroasă

Cu câteva ore înaintea interviului, Modi l-a primit pe Putin la aeroportul din Delhi, un gest rar care subliniază relațiile calde dintre cei doi lideri.

Ei s-au îmbrățișat pe covorul roșu de pe pistă și apoi au plecat cu aceeași mașină la o cină privată oferită de premierul indian.

Miniștri ruși de rang înalt și o delegație numeroasă de oameni de afaceri din Rusia se află la New Delhi pentru vizita lui Putin, iar cei doi lideri vor purta discuții la nivel înalt vineri, când se așteaptă ca ei să anunțe o serie de acorduri.

„Sunt încântat să-l întâmpin pe prietenul meu, președintele Putin, în India. Prietenia dintre India și Rusia este una testată în timp, care a adus mari beneficii popoarelor noastre”, a scris Modi, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, înainte de cina privată.

Obiectivul de a extinde și diversifica comerțul

India și Rusia își propun să crească comerțul bilateral la 100 de miliarde de dolari până în 2030. Comerțul dintre cele două țări a crescut de peste cinci ori, de la aproximativ 13 miliarde de dolari în 2021, la aproape 69 de miliarde de dolari în 2024-2025, aproape în totalitate datorită importurilor indiene de energie.

Comerțul bilateral a scăzut la 28,25 miliarde de dolari în perioada aprilie-august 2025, ceea ce reflectă o scădere a importurilor de țiței.

În același timp, India caută noi destinații pentru a-și crește exporturile de mărfuri afectate de taxa vamală punitivă de 50% impusă de Trump.

Rusia dorește să importe mai multe bunuri indiene pentru a echilibra comerțul bilateral, care în prezent este puternic orientat către energie, a declarat joi, la o conferință de afaceri la New Delhi, Maxim Oreșkin, șeful adjunct de cabinet de la Kremlin.

Ministrul indian al comerțului, Piyush Goyal, a declarat că New Delhi dorește să diversifice exporturile către Rusia și să crească vânzările de automobile, produse electronice, echipamente de procesare a datelor, utilaje grele, componente industriale, textile și produse alimentare.