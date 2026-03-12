SUA deschid un nou front împotriva UE și a 15 țări pentru a păstra taxele vamale anulate de Curtea Supremă

Donald Trump prezintă pe 2 aprilie 2025 unul dintre tabelele în care au fost trecute noile taxe vamale decise de SUA pentru partenerii comerciali din jurul lumii, FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia Images

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat miercuri târziu că o investigație privind excedentul de capacitate industrială a 16 parteneri comerciali majori, inclusiv Uniunea Europeană, și una privind utilizarea muncii forțate, într-o nouă tentativă de a găsi o portiță pentru a păstra taxele vamale anulate în mare parte de o decizie a Curții Supreme de la Washington, transmite Reuters.

China, Uniunea Europeană, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic se numără printre partenerii comerciali ai SUA care ar putea fi vizați de noi taxe vamale până în această vară în cadrul investigației deschise în baza „Secțiunii 301” a Codului Comercial al SUA, privind practicile comerciale neloiale. Anunțul a fost făcut de Jamieson Greer, reprezentantul administrației Trump pentru probleme comerciale.

Alți parteneri supuși investigației privind excedentul de capacitate industrială includ Taiwanul, Vietnamul, Thailanda, Malaysia, Cambodgia, Singapore, Indonezia, Bangladesh, Elveția și Norvegia. Canada, al doilea cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, nu a fost menționată ca țintă a investigației.

Termenul de excedent de capacitate industrială, sau supracapacitate industrială, se referă de regulă la faptul că o țară produce mai mult decât poate consuma intern într-un anumit sector și inundă apoi piețele externe cu exporturi ieftine, sub costul real de producție, punând în dificultate companiile locale din cauza prețurilor cu care nu pot concura.

În cazul Chinei, atât SUA, cât și UE, au acuzat că acest lucru este posibil în sectoare precum cel al mașinilor electrice din cauza subvențiilor masive primite de companiile chineze de la stat.

China a declarat joi că afirmația SUA privind supracapacitatea sa industrială este „o premisă falsă” și că Beijingul se opune „manipulării politice sub acest pretext”. Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe de la Beijing, a subliniat că țara sa este este împotriva tuturor formelor de măsuri taxe vamale unilaterale.

Cum justifică SUA noile sale investigații comerciale

Greer le-a spus jurnaliștilor într-o teleconferință că investigațiile „se vor concentra asupra economiilor pentru care avem dovezi că prezintă capacitate excedentară structurală și producție excesivă în diverse sectoare manufacturiere, de exemplu prin excedente comerciale mari și persistente sau prin capacități neutilizate sau utilizate sub potențialul lor”.

El a dat drept exemle sectoarele auto din China și Japonia, susținând că un număr tot mai mare de companii devin neprofitabile sau nu reușesc să își acopere din operațiuni plățile dobânzilor.

Minoru Kihara, secretarul-șef al cabinetului japonez, a declarat într-o conferință de presă că Japonia analizează în detaliu investigația din cadrul Secțiunii 301, dar va continua să implementeze acordul comercial existent cu SUA.

Greer a mai că, deși capacitatea Chinei de producție a vehiculelor electrice depășește cererea internă, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice, BYD, își „extinde agresiv” amprenta de producție în străinătate, cu fabrici în Uzbekistan, Thailanda, Brazilia, Ungaria și Turcia, și este de așteptat să își extindă capacitatea în Europa, unde uzinele auto existente funcționează în prezent la doar 55% din capacitate.

Ministerul industriei de la Seul a declarat că va încerca să prevină ca exportatorii săi să fie tratați nefavorabil în comparație cu alte țări majore, însă nu a oferit detalii cu privire la ce măsuri ar putea lua.

Greer a citat excedentele comerciale mari ale SUA cu Germania și Irlanda drept dovezi ale capacității excedentare din UE. El a continuat prin a afirma că Singapore are o capacitate globală excedentară în domeniul semiconductorilor, în pofida unui deficit comercial înregistrat față de SUA, și că Norvegia are la rândul ei capacitate excedentară, lucru pe care oficialul SUA a spus că este demonstrat de exporturile mari de combustibili și produse din pește ale țării nordice.

SUA plănuiește o investigație separată privind utilizarea muncii forțate

Greer a spus că va iniția joi o altă investigație în baza Secțiunii 301, în temeiul unei prevederi care permite interzicerea importurilor în SUA de bunuri produse prin muncă forțată. Această investigație va acoperi transporturi de mărfuri provenite din peste 60 de țări.

SUA au luat deja măsuri stricte împotriva importurilor de panouri solare și alte bunuri din regiunea Xinjiang a Chinei în baza unei legi speciale adoptate de Congres din cauza reprimării minorității uigure de către Beijing. Legea a fost promulgată de fostul președinte Joe Biden. Noua investigație ar putea extinde astfel de acțiuni și asupra altor țări.

Greer a spus că dorește ca și alte state să aplice interdicții asupra bunurilor produse prin muncă forțată, similare celor prevăzute într-o lege comercială americană veche de aproape un secol.

Greer a spus că speră să finalizeze investigațiile din cadrul Secțiunii 301, inclusiv măsurile propuse, înainte ca taxele vamale temporare impuse de Trump la sfârșitul lunii februarie, după ce Curtea Supremă le-a anulat pe cele anterioare, să expire în iulie.

După ce Curtea Supremă a anulat pe 20 februarie taxele vamale globale ale lui Trump ca fiind ilegale, acesta a impus o taxă generală de 10% pentru 150 de zile în baza Secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974.

Greer a prezentat și un calendar accelerat pentru investigația privind capacitatea excedentară: comentariile publice vor fi acceptate până la 15 aprilie, iar o audiere publică este programată în jurul datei de 5 mai.

Investigațiile au loc în timp ce o delegație a Casei Albe condusă de secretarul Trezoreriei Scott Bessent se pregătește să se întâlnească săptămâna aceasta la Paris cu oficiali chinezi pentru a pregăti terenul unei întâlniri între Trump și președintele chinez Xi Jinping la Beijing, la sfârșitul acestei luni.