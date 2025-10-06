Vânzările celui mai important rival chinez al Tesla au crescut cu 880% în Marea Britanie, care devine cea mai mare piață a sa din afara Chinei

Mașini electrice produse de BYD, pregătite pentru export în Portul Suzhou în data de 27 aprilie 2025, FOTO: Costfoto-NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Producătorul auto chinez de vehicule electrice BYD a anunțat luni că a vândut 11.271 de mașini în Marea Britanie luna trecută, o creștere anuală de 880%, relatează CNBC.

Vânzările aduc totalul anual al companiei în țară la puțin peste 35.000 de unități, potrivit aceluiași anunț, ceea ce înseamnă că Marea Britanie a devenit cea mai mare piață a BYD din afara Chinei. În pofida creșterii, cota de piață a BYD în Marea Britanie rămâne la doar 2,2%.

Compania chineză, care și-a început activitatea ca producător de baterii pentru telefoane mobile și alte dispozitive electronice mici, este cunoscută pentru prețurile sale mai accesibile în comparație cu alți producători de vehicule electrice.

Prețurile pentru BYD Dolphin încep de la puțin peste 26.000 de lire sterline (34.913 dolari) în Marea Britanie, comparativ cu Model 3 de la Tesla, care costă în jur de 40.000 de lire sterline – deși Tesla are în plan lansarea unui model mai accesibil.

Modelele hibride SEAL U DM-i și electrice SEALION 7 ale BYD s-au dovedit populare în rândul consumatorilor britanici și au dominat vânzările, potrivit companiei. BYD a mai deschis luna trecută o fabrică de baterii în Marea Britanie, care deservește autobuze electrice.

Creștere a vânzărilor de vehicule electrice în Marea Britanie

Țara insulară a înregistrat vânzări robuste de mașini electrice în septembrie, după reintroducerea în iulie a unei subvenții pentru mașinile electrice, menită să facă vehiculele electrice mai accesibile pentru consumatori – deși vehiculele electrice chinezești au fost excluse din program.

Potrivit grupului de lobby Society of Motor Manufacturers and Traders, vânzările de vehicule complet electrice au crescut cu 29,1%, ajungând la 72.779 de unități comparativ cu anul precedent.

BYD a înregistrat de asemenea succes în Europa continentală, unde vânzările au crescut cu peste 200% până în august, depășind competitorul Tesla, ale cărui vânzări au scăzut cu peste 36%, conform grupului european de lobby ACEA.

Totuși, la nivel general, compania a raportat săptămâna trecută prima scădere anuală a livrărilor din 2025, înregistrând un declin de aproape 6%, deși cota sa de piață în China rămâne puternică.

BYD a depășit Tesla ca număr de autoturisme electrice livrate în ultimul trimestru din 2023, marcând prima ocazie în care compania condusă de Elon Musk a fost depășită la acest capitol.