SUA iau în calcul să crească taxele vamale la importurile de componente auto

Un camion care transportă mașini noi, pe 4 martie 2025, în Richmond, California, SUA. FOTO: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Departamentul american al Comerțului a anunțat marți că va lua în considerare în următoarele săptămâni solicitările din industrie privind impunerea de noi taxe vamale la componentele auto importate, din motive de securitate națională, informează Reuters.

În mai, administrația Trump a impus în sectorul auto taxe vamale de 25% la importurile de vehicule și componente auto în valoare de peste 460 miliarde de dolari pe an, dar de atunci a încheiat acorduri pentru reducerea tarifelor pentru unele țări, notează Agerpres.

Luni, Departamentul american al Comerțului a informat că producătorii auto interni sau producătorii de componente auto, sau orice asociație din industrie, pot solicita taxe vamale la componente auto, din motive de securitate națională.

„În prezent, industria auto dezvoltă rapid noi tehnologii, inclusiv în zona sistemelor alternative de propulsie, capacități autonome de conducere și alte tehnologii avansate. Industria are nevoie de oportunități pentru identificarea produselor noi și inovative în domeniul auto, care pot fi folosite și în apărare”, a precizat Departamentul american al Comerțului.

Luna trecută, instituția anunțase că majorează taxele vamale pe aluminiu și oțel la peste 400 de produse, inclusiv componente auto, în valoare de 240 miliarde de dolari pe an.