Skip to content
Actualitate

SUA impun sancțiunii Curții Penale Internaționale, la câteva ore după ce Navi Pillay, fostă judecătoare a CPI, a primit Premiul Nobel pentru Pace

Adrian Ilie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Statele Unite au anunţat vineri că impun sancţiuni împotriva Curţii Penale Internaţionale (CPI), la câteva ore după ce jurista sud-africană Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace, în special pentru activitatea sa în cadrul instituţiei.

  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.