SUA îndeamnă Libanul să urmeze exemplul Siriei și să se așeze la masa discuțiilor cu Israel. „Vă vom ajuta”

Un oficial american de rang înalt a îndemnat Libanul, sâmbătă, să încerce să poarte discuții directe cu Israelul, în contextul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la intensificarea atacurilor israeliene asupra bastioanelor Hezbollah, la aproape un an de la perfectarea unui acord de armistițiu, transmite AFP.

În ciuda pactului din noiembrie 2024 cu Hezbollah, Israelul menține trupe în cinci zone din sudul Libanului și a continuat să efectueze atacuri aeriene în mod regulat.

Vineri, președintele libanez Joseph Aoun a acuzat Israelul că a răspuns ofertei sale de negociere prin intensificarea atacurilor aeriene.

Autoritățile libaneze au purtat discuții indirecte cu Israelul, dar emisarul american Tom Barrack consideră că negocierile directe ar putea fi cheia pentru dezamorsarea tensiunilor.

„Conversația trebuie să aibă loc cu Israel. Pur și simplu trebuie făcută cu Israel. Israelul este pregătit”, le-a spus oficialul SUA reporterilor în marja evenimentului Manama Dialogue al Institutului Internațional pentru Studii Strategice, din Bahrain.

„Mergeți la acea ușă, la Israel, și purtați o conversație”, a fost îndemnul lui Tom Barrack.

Pe de altă parte, el a declarat pentru AFP că liderii libanezi sunt „pe bună dreptate neliniștiți” în legătură cu aceste discuții.

„Aceștia ezită pe bună dreptate, deoarece este un mediu periculos”, a spus Barrack.

„Dacă vreți să faceți asta, vă vom ajuta. Vom pune presiune pe Israel să fie rezonabil”, a mai declarat oficialul american.

Hezbollah, care se opune Israelului, a fost puternic slăbit de război, dar are în continuare arme și reziliență financiară.

Statele Unite au făcut presiuni asupra Libanului pentru a urma exemplul Siriei vecine, care vrea un acord de securitate cu Israelul.

„Siria arată calea”, a spus Barrack în timpul unui panel de discuții din Manama.