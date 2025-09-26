SUA introduce sancțiuni împotriva companiei deținute de Rusia care operează singura rafinărie de petrol din Serbia. Președintele Vucic speră la „un miracol”

Washingtonul va impune sancțiuni de la 1 octombrie pentru NIS din Serbia, companie petrolieră unde Rusia este acționar majoritar și care operează singura rafinărie de petrol din țara balcanică, potrivit anunțului făcut joi de președintele Aleksandar Vucic, transmite Reuters.

În 10 ianuarie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA a impus sancțiuni asupra sectorului petrolier rus și a acordat Gazprom Neft un termen 45 de zile pentru a se retrage din NIS. Totuși, de atunci SUA a amânat intrarea în vigoare a măsurilor de șase ori – cel mai recent, în august, până la 26 septembrie.

„Începând cu 1 octombrie vom avea sancțiuni impuse împotriva NIS”, a afirmat președintele sârb Aleksandar Vucic, în cadrul unor declarații de presă la New York, unde a participat la Adunarea Generală a ONU.

NIS – în care Gazprom Neft (SIBN.MM) deține o participație de 44,9%, unitatea GAZP.MM a Gazprom de 11,3% și guvernul sârb de 29,9% – operează singura rafinărie din Serbia, în orașul Pancevo, chiar lângă Belgrad.

Gazprom Neft a transferat o participație de aproximativ 5,15% din NIS către Gazprom în 26 februarie, în încercarea de a evita sancțiunile.

„Întrucât băncilor nu li se va permite să colaboreze cu NIS, vor exista dificultăți în plata salariilor și toate celelalte aspecte. Dar să așteptăm și să vedem până la 1 octombrie, poate se va întâmpla un miracol”, a spus Vucic.

Unitatea de la Pancevo are capacitate anuală de 4,8 milioane de tone și acoperă cea mai mare parte a necesarului Serbiei, iar sancțiunile ar putea pune în pericol aprovizionarea sa cu țiței prin intermediul companiei croate Janaf.