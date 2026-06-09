SUA, mutare împotriva marilor companii tech din China. „Vom lua toate măsurile necesare”, răspunde Beijingul

Statele Unite au adăugat luni gigantul chinez al comerțului electronic Alibaba, furnizorul de servicii de căutare pe internet Baidu și producătorii auto BYD și NIO pe o listă a companiilor despre care consideră că sprijină forțele armate ale Chinei, într-o mișcare care ar putea amplifica tensiunile dintre cele două țări, relatează Reuters.

Actualizarea, așteptată de mult timp, înlocuiește o listă publicată la începutul anului 2025 și vine la mai puțin de o lună după ce președintele Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping în timpul unei vizite la Beijing, unde cei doi lideri au menținut un armistițiu fragil în războiul comercial dintre țările pe care le conduc.

Ministerul chinez de Externe a declarat marți că lista este discriminatorie și că „reprimă în mod nerezonabil” companiile chineze, îndemnând Statele Unite să „își corecteze practicile greșite”.

„China va lua măsurile necesare pentru a proteja cu fermitate drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze”, le-a spus jurnaliștilor Lin Jian, purtătorul de cuvânt al ministerului, în cadrul unei conferințe de presă.

SUA au retras lista înainte de vizita lui Trump în China

Lista include acum unele dintre cele mai importante companii tehnologice din China, considerate esențiale pentru consolidarea capacităților militare și industriale ale Beijingului.

În februarie, când vizita lui Trump în China era încă în pregătire, Pentagonul a publicat pentru scurt timp o versiune actualizată a listei, cunoscută sub denumirea de lista 1260H sau CMC, însă a retras-o rapid fără a oferi explicații detaliate.

Noua versiune publicată luni este aproape identică cu lista retrasă în februarie, cu excepția includerii principalilor producători chinezi de cipuri de memorie CXMT și YMTC, două companii care fuseseră eliminate din lista publicată pentru scurt timp în februarie, spre nemulțumirea susținătorilor din Washington a unei politici dure față de China.

Printre alte companii adăugate se numără firma de biotehnologie WuXi AppTec, compania de robotică bazată pe inteligență artificială RoboSense Technology și Unitree – unul dintre principalii producători chinezi de roboți umanoizi și cvadrupede.

La 1 iunie, producătorul american de cipuri pentru inteligență artificială Nvidia a anunțat că intenționează să colaboreze cu Unitree pentru dezvoltarea unor roboți destinați cercetătorilor.

Companiile chineze resping vehement acuzațiile Washingtonului

Companiile incluse pe listă au condamnat decizia și au declarat că vor deschide acțiuni în justiție.

BYD, cel mai mare vânzător de vehicule electrice din lume, a declarat pentru Reuters că se opune ferm etichetării sale drept companie militară și că va folosi toate „mijloacele administrative și juridice fezabile” pentru a-și apăra drepturile și interesele, adăugând că decizia afectează „realizările sale din Statele Unite”.

Alibaba a afirmat într-un comunicat că nu există „niciun temei” pentru includerea sa pe listă.

„Alibaba nu este o companie militară chineză și nu face parte din nicio strategie de fuziune civil-militară. Vom întreprinde toate acțiunile legale disponibile împotriva încercărilor de a denatura imaginea companiei noastre”, a declarat conglomeratul de comerț electronic și tehnologie.

WuXi AppTec a reacționat afirmând că includerea sa pe listă este „incorectă” și a precizat într-un comunicat că va „lua măsuri imediate pentru a contesta și corecta această desemnare eronată”.

Gigantul motoarelor de căutare și al inteligenței artificiale Baidu a respins „categoric” includerea sa pe listă și a declarat într-un comunicat:

„Afirmația că Baidu este o companie militară este complet nefondată. Nu vom ezita să folosim toate opțiunile aflate la dispoziția noastră pentru a obține eliminarea companiei de pe listă”.

Companiile chineze pot scăpa de desemnare dacă nu mai fac afaceri în SUA

Companiile pot fi uneori eliminate de pe listă nu pentru că Washingtonul ajunge la concluzia că nu au legături cu armata chineză, ci pentru că nu mai desfășoară activități în SUA sau deoarece denumirea entității respective s-a schimbat.

Companiile incluse pe listă „îndeplinesc criteriile pentru a fi desemnate drept «companii militare chineze»” și operează în Statele Unite, a precizat Pentagonul în documentul său, care trebuie publicat cel puțin o dată pe an conform legislației americane. Instituția a adăugat că firmele respective pot solicita eliminarea de pe listă.

John Moolenaar, președintele Comisiei Speciale pentru China din Camera Reprezentanților, a declarat că lista actualizată „reprezintă un avertisment pentru companiile americane, pentru toate nivelurile administrației și pentru poporul american. Aceste companii chineze colaborează cu armata chineză împotriva intereselor noastre naționale”.

Pentagonul a inclus de asemenea producătorul de echipamente de telecomunicații Baicells, despre care Reuters a relatat anul trecut că era investigat de FBI și de Departamentul Comerțului.

Forțele armate ale SUA nu vor mai putea cumpăra de la companiile aflate pe listă

Deși includerea pe listă nu impune în mod oficial sancțiuni companiilor chineze, legislația americană adoptată recent va interzice Departamentului Apărării, începând de la sfârșitul acestei luni, să încheie contracte direct cu firmele respective, iar din 2027 să achiziționeze produsele sau serviciile lor prin intermediari.

Craig Singleton, un expert în China de la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor din Washington, a declarat că publicarea listei reprezintă nivelul ridicat al competiției dintre Statele Unite și China.

„Washingtonul nu mai tratează aceste companii ca entități izolate. Acum tratează întregul lanț tehnologic ca pe un domeniu aflat într-o competiție strategică”, a spus Singleton.